Huawei, HarmonyOS ile İlk Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı

Huawei, HarmonyOS ile İlk Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı
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Huawei, HarmonyOS işletim sistemini kullanan iki yeni dizüstü bilgisayarını tanıtarak kişisel bilgisayar pazarına adım attı. MateBook Pro ve MateBook Fold, Microsoft ve Apple ile rekabet etmeyi hedefliyor.

CHENGDU, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei pazartesi günü HarmonyOS yüklü iki dizüstü bilgisayarını tanıtarak kendi geliştirdiği işletim sistemini ilk kez kişisel bilgisayarlarda kullanmış oldu.

Şirketin piyasaya sürdüğü Huawei MateBook Pro ve MateBook Fold Ultimate Design, şirketin HarmonyOS işletim sistemini akıllı telefonların ve tabletlerin ötesine taşıyarak, Microsoft'un Windows ve Apple'ın macOS sistemlerinin uzun süredir egemen olduğu kişisel bilgisayar pazarına sokma çabasını yansıtıyor.

Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen lansman etkinliğinde yazılım, donanım, cihazlar ve bulut hizmetlerini entegre eden HarmonyOS yüklü bilgisayarların kişisel bilgisayar deneyimini temelden yeniden şekillendireceğini söyledi.

Çeşitli cihaz ve senaryolar için tasarlanmış açık kaynaklı bir işletim sistemi olan HarmonyOS yahut Çince adıyla Hongmeng, 2019 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, akıllı ev aletleri ve yeni enerji araçlarında kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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