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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), mazeret kararnamesiyle 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.

HSK Birinci Dairesinin adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 915, idari yargıda 42 olmak üzere toplam 957 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.

Kararnameyle, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Aslan Barlık Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Gültekin Topsakal Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcıvekili Eray Akkavak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Uysal Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven'in yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Kemal Aktaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın yerine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Örücü getirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Selçuk Horzum ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Öte yandan, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz Silifke Cumhuriyet Başsavcısı, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol Alanya Cumhuriyet savcısı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısı, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş Yargıtay Cumhuriyet savcısı oldu.

Kaynak: AA