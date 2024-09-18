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'Omuz attın' cinayetinde yeni gelişme! Tahliye eden hakimler ve duruşma savcısı açığa alındı

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İzmir'de bir markette omuz atma nedeniyle başlayan kavga sonucu Semih Kenan Köse'nin öldürülmesine ilişkin davada, son tutuklu sanığın da tahliye edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu, mahkeme başkanı, iki hakim ve duruşma savcısını açığa aldı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir'de bir markette çıkan tartışmada Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, son tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısını açığa aldı.

Alınan bilgiye göre, Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın dünkü celsesinde, son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti. HSK 2. Dairesi, bugünkü toplantısında konuyu ele aldı. Daire, mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısının açığa alınmasına karar verdi. Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

'Omuz attın' cinayetinde yeni gelişme! Tahliye eden hakimler ve duruşma savcısı açığa alındı

NE OLMUŞTU?

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette, 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.

'Omuz attın' cinayetinde yeni gelişme! Tahliye eden hakimler ve duruşma savcısı açığa alındı
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel

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Yorumlar (4)

Mehmet ali Bozkurt:

adelet sarayı boşuna yapıyoz

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Ali:

Çok güzel bir gelişme olmuş. Geçen gün ki haberde de Trafikte adamın biri SAVCI olduğunu bilmeden adamın ağzını burnunu dağıtmış bir güzel sonradan Savcıymış meğer dayak yiyen. Dövende 7 ayrı suçtan kayıtlı bir şahısmış. Sen suçluyu Salıverirsen böyle sokağa. Gün gelir Sıradan Vatandaşın başına gelen senin başına gelir. Ne diyelim şimdi iyi mi Olmuş ??? ??

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ibrahim hantaş:

Dilan polat engin Polat davasına bakan lar ne olacak

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Emrah Emir:

En koyu Akp'liler bile bu ülkede adaletin işlemediğini çok iyi biliyor

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