HSK Genel Kurulu'nda boşalan üyelikler için yapılan seçimde 3 yeni Danıştay üyesi belirlendi - Haberler

HSK Genel Kurulu'nda boşalan üyelikler için yapılan seçimde 3 yeni Danıştay üyesi belirlendi
AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca boşalan 3 Danıştay üyeliği için HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu seçildi.
Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.
3 ÜYELİK İÇİN SEÇİM YAPILDI
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştayın yeni üyeleri oldu.
AA / İsmet Karakaş - Güncel