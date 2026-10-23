HSK, başsavcı ve başsavcı vekillerinin adli iş tevzi oranlarını belirledi

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), cumhuriyet başsavcı vekilleri ile asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcıların adli işlere katılımına ilişkin iki ilke kararı yayımladı. Düzenlemelerle, idari ve koordinasyon görevlerinin yanında soruşturma ve diğer adli işlerin de belirli oranlarda başsavcı ve başsavcı vekillerine tevzi edilmesi öngörüldü.

HSK Genel Kurulu'nun kararıyla, cumhuriyet başsavcı vekillerinin adli işlere katılımına ilişkin esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başsavcı vekillerine, başsavcılıktaki fiilen görev yapan savcı sayısına göre ortalama tevzi puanının; 20'ye kadar savcı bulunan yerlerde yüzde 25'i, 21-50 savcı bulunan yerlerde yüzde 20'si, 50'nin üzerinde savcı bulunan yerlerde ise yüzde 15'i oranında iş tevzi edilmesi temel kural olacak. Bu oran, iş yüküne göre 5 puan artırılıp azaltılabilecek ancak yüzde 15'in altına indirilemeyecek.

Kararda ayrıca başsavcı vekillerinin ağır idari sorumluluk, yoğun koordinasyon görevi veya geçici görevlendirme gibi durumlarda adli iş tevzi oranlarının azaltılabileceği düzenlendi.

BAŞSAVCILARA YÜZDE 30-40 ARASINDA ADLİ İŞ TEVZİ EDİLECEK

1158 sayılı kararla ise asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcıların adli işlere katılım oranları belirlendi. Buna göre fiilen görev yapan savcı sayısı 5 ve daha az olan yerlerde yüzde 40, 6-10 savcı bulunan yerlerde yüzde 35, 11 ve üzeri savcı bulunan yerlerde yüzde 30 oranında tevzi uygulanacak.

Ceza infaz kurumu bulunması, adli kolluk ve koordinasyon görevlerinin yoğunluğu, soruşturmaların niteliği ve iş yükü gibi nedenlerle bu oranların altında iş tevzi edilebilecek. Gerekli görülmesi halinde başsavcıların adli işlerden geçici olarak tamamen muaf tutulabilmesine de imkan tanındı.

Her iki ilke kararının da Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği, mevcut iş bölümlerinin ise belirlenen esaslara göre yeniden düzenleneceği belirtildi.

BAKAN GÜRLEK: DOSYALARIN MAKUL SÜREDE SONUÇLANDIRILMASINA KATKI HEDEFLİYORUZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatının işleyişini güçlendirmek amacıyla ilke kararların uygulamaya koyulacağını açıklamıştı.

Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz. Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir."

Kaynak: ANKA