Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı

Hrant Dink Ölümünün 18. Yılında İzmir'de Anıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Hrant Dink'in katledilmesinin 18. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, cinayetin siyasi bir cinayet olduğu ve azmettiricilerinin hala yargılanmadığı vurgulandı. İzmir Baro Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, toplumsal tepki ve mücadelenin önemine dikkat çekti.

(İZMİR) – İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, uğradığı suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 18.yılında İzmir'de andı. Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan İzmir Baro Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, Dink cinayetinin siyasi bir cinayet olduğunu ve azmettiricilerinin hala yargılanmadığını hatırlattı. Politik cinayetlere karşı toplumsal mücadele çağrısı yapan Dalkıran, "Toplumsal tepki ve baskı olmaksızın ne siyasi cinayetler önlenebilir ne de işlenen cinayetler aydınlatılabilir. Bunu sağlamak da toplumun demokratik tepkisini birleşerek ve en güçlü ve kararlı şekilde ortaya koymasıyla mümkün olabilir. Hrant'ı düştüğü yerden kaldırın. Kanını silin" dedi.

Uğradığı suikast sonucu 19 Ocak 2007 tarihinde katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 18.yılında İzmir'de anıldı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Kıbrıs Şehirleri Caddesi'nde Dink'in anısına basın açıklaması gerçekleştirdi. Siyasi partilerin de destek verdiği açıklamada Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklaması İzmir Baro Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran yaptı.

Dalkıran, Dink cinayetinin siyasi bir cinayet olduğunu belirtirken cinayetin azmettiricilerinin hala yargılanmadığın belirtti.

"Cinayet emrini verenler adalet huzuruna çıkarılmamıştır"

Dink cinayetinin siyasi yönünün araştırılması gerektiğini kaydeden Dalkıran, şunları söyledi:

"Kardeşlikten başka bir şey istemeyen, yazdıklarıyla, söyledikleriyle her zaman barışı öne çıkaran Hrant Dink, göz göre göre gelen bir cinayetin kurbanı oldu. Birçok siyasi cinayette olduğu gibi Dink suikastında da birtakım güç odakları Dink'i önce hedef tahtasına koydular, yalnızlaştırdılar, düşmanlaştırdılar ve ardından da faşist bir tetikçiye tetiği çektirerek Hrant'ımızı katlettiler. Bu göstere göstere gerçekleştirilen bir siyasi cinayetti. Dink suikastının öfkeli bir gencin gidip bir insanı vurmasından çok öte olduğu, cinayetin siyasi yönünün aradan geçen onca yıla rağmen hiç araştırılmaması, soruşturulmaması; bunu yapmak isteyenlerin de çeşitli şekillerde engellenmesi ile bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Ne cinayet emrini verenler ne onların bağlı olduğu güç odakları ne de aylarca hedef gösterilmiş bir gazeteciyi korumayan devletin sorumluluğu ne tartışılmış ne de adalet huzuruna çıkarılmıştır. Musa Anterlerden Uğur Mumculara, Turan Dursunlardan Hrant Dink'e kadar düzene muhalif insanlarımızın katledilmesi bu coğrafyanın kaderi olmamalıdır. Barış, kardeşlik, eşitlik, demokrasi, özgürlük gibi değerler bir gün herkesin ortak değeri haline gelecektir. 17 yaşındaki birine tetik çektirenlerin cezasızlık üzerine kurulu hükümranlığı bir gün elbet son bulacaktır. ve bu son buluş, sihirli bir değnek vasıtasıyla olmayacaktır."

"Politik cinayetler, egemen sınıfların çıkarlarına çomak sokulmadan aydınlatılamayacaktır"

Politik cinayetlerin son bulması için örgütlü mücadele çağrısı yapan Dalkıran şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede politik cinayetler, egemen sınıfların çıkarlarına çomak sokulmadan aydınlatılamayacaktır. Hiçbir siyasi cinayet kamuoyunun vicdanı rahat bir şekilde yargılanmamış, cezalandırılmamıştır. Kameraların gözü önünde katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin dosyasında tüm sanıklara beraat kararı verilmiş, dava bin türlü usulsüzlükler ile alelacele kapatılmıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. O yüzden toplumsal tepki ve baskı olmaksızın ne siyasi cinayetler önlenebilir ne de işlenen cinayetler aydınlatılabilir. Bunu sağlamak da toplumun demokratik tepkisini birleşerek ve en güçlü ve kararlı şekilde ortaya koymasıyla mümkün olabilir. Hrant'ı düştüğü yerden kaldırın. Kanını silin. Ne onu, ne de diğer Hrantları bir daha yere düşürmeyin. Bu ülkeyi canilerin, katillerin, faşistlerin at koşturduğu bir yer olmaktan çıkarın. İnsanların sokak ortalarında infaz edildiği, ekmek almaya giden çocukların katledildiği bir ülke yerine Berkin'le Hrant'ın el ele çocuk parkına gidebildiği bir ülke yaratın. Yaratın, çünkü bundan başka hiçbir çaremiz yok. Savaşmaktan, düşmanlıktan, vahşetten para kazanan, beslenen karanlık güçlerden kurtulmadıkça bu ülkenin çocuklarına gün yüzü ne yazık ki yok."

Hrant Dink Ölümünün 18. Yılında İzmir'de Anıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
img

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
img

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
img

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu

Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
Canlı anlatım! Adana'da goller peş peşe geldi

Adana'da neler oluyor neler! Goller peş peşe geldi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.