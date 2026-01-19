Hrant Dink Ölümün 19. Yılında İzmir'de Anıldı.

(İZMİR) - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, uğradığı suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 18.yılında İzmir'de andı. Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, "Hrant'ın katledilmesine giden yolun taşlarını teker teker döşeyenler ve tüm o süreçte dahli olanlar yargılanmadan da adalet duygusu hiçbir zaman tatmin olmayacak" dedi.

Gazeteci, yazar, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Ogün Samast tarafından silahla katledilişinin19'uncu yıl dönümünde İzmir'de anma etkinliği düzenlendi. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Kıbrıs Şehirleri Caddesi'nde Dink'in anısına basın açıklaması gerçekleştirdi. Siyasi partilerin de destek verdiği açıklamada Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklaması İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz yaptı.

Yılmaz, Hrant Dink dava sürecini hatırlatarak 'adalet' vurgusu yaptı ve'etkin soruşturma yürütülmediğini kaydetti. Yılmaz, şunları söyledi:

"Etkin bir şekilde soruşturmaya tabi tutulmadı"

"Kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de sokak ortasında katledildi. Halkların birliğini ve kardeşliğini savunan bir sosyalist güpegündüz arkasından vurularak öldürüldü. Hedef gösterdikleri, linç ettikleri, siyasi davalarla yıpratmaya çalıştıkları Hrant'ın katline giden süreci adım adım örenler, tıpkı diğer siyasi cinayetlerde olduğu gibi burada da etkin bir şekilde soruşturmaya tabi tutulmadı.

"Dahli olanlar yargılanmadan adalet duygusu hiçbir zaman tatmin olmayacak"

Suça sürüklenen bir çocuk ve birkaç yardımcının yargılanıp bir süre hapis yatırılıp sonrasında tahliye edilmesiyle sonlanacak bir süreçte Hrant'ı unutmayan ve unutturmayan yüzbinlerce insan bu davanın peşini hiçbir zaman bırakmadı. Aradan geçen neredeyse 20 yıllık sürede bu ülkenin aydın, demokrat, ilerici insanlarının hiçbirinde adaletin tecelli ettiği duygusu hakim olamadı. Hrant'ın katledilmesine giden yolun taşlarını teker teker döşeyenler ve tüm o süreçte dahli olanlar yargılanmadan da adalet duygusu hiçbir zaman tatmin olmayacak."

"Karar, Yargıtay tarafından bozuldu"

Dink'in ölümü sonrasında yürütülen dava sürecinde dikkat çeken hususlar hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Hrant'ın cenazesinde eşi Rakel Dink şöyle diyordu: Yaşı kaç olursa olsun; 17 veya 27, katil kim olursa olsun, bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılmaz kardeşlerim. Aradan geçen yıllarda bunun sorgulanmaması ve yargılanmaması için düzen, tüm çabasını ortaya koydu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu 2008 yılındaki raporunda Hrant'a yönelik tehlikenin kolluk tarafından bilindiğini ancak önlem alınmadığını kaydetti. Cinayetin ilk davasında mahkeme tüm sanıkları örgüt üyeliği suçlamasından beraat ettirdi. Ancak mahkemenin savcısı, 'Örgüt de var, delil de' diyerek kararı temyiz etti ve karar, Yargıtay'dan bozularak geri döndü. 2014'ten itibaren kamu görevlileri hakkında da davalar açıldı, sanıkların bir kısmı 'tasarlayarak öldürme, silahlı örgüt kurma ve üye olmakla' suçlandı.

"FETÖ'nün dahli olduğu yönündeki iddialar, 15 Temmuz ardından dikkate alındı"

Hrant'ın katlinde FETÖ'nün dahli olduğu yönündeki tüm iddialar ancak ve ancak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından dikkate alındı. Cinayetin yapılanmasının 'başka bir düzen getirmek için şiddet içeren bir başlangıç eylemi' olduğu ifadesi iddianameye girdi ve Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da dahil 13 firari sanık hakkında dava iddianamesi düzenlendi. 85 kişiyi bulan dosyada kimi sanıklar müebbet, kimileri ise hapis ve beraat kararları ile karşılaşmış olsa da toplum vicdanı hiçbir zaman adalet duygusu ile dolamadı."

"Cinayet şebekelerinin bir gün hukuk önünde gerçekten hesap verdiğini görmek için yaşıyoruz"

Hrant Dink cinayeti üzerinden Metin Göktepe, Uğur Mumcu ve Onat Kutlar'ı da hatırlatan Yılmaz, 'adalet' çağrısında bulunarak, "Bu ülkenin aydınlık insanlarını bir bir hayattan kopartan cinayet şebekelerinin bir gün hukuk önünde gerçekten hesap verdiğini görmek için yaşıyor ve mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu ülkenin emekçileri Hrant başta olmak üzere tüm katledilen arkadaşlarımızı yattıkları yerden kaldıracaklar, bir daha kimsenin düşmeyeceği bir düzen yaratacaklardır" diye konuştu.