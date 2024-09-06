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Hopa'da biber gazıyla fenalaşan öğretmenin ölümü davasında 13 polis beraat etti

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Artvin'in Hopa ilçesinde biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 13 polis hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, müdahalenin orantılı olduğuna kanaat getirerek, 13 polis hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

13 POLİSE DE BERAAT

Artvin'in Hopa ilçesinde biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 13 polis hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Ara sonrası devam eden duruşmada mahkeme heyeti, olayda müdahalenin orantılı olduğuna kanaat getirerek, 13 polis hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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