Hollanda'nın Kral Günü İzmir'de Kutlandı

Hollanda'nın Kral Günü dolayısıyla İzmir'de resepsiyon düzenlendi.

Hollanda'nın İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyon, her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt, Hollanda ile Türkiye arasında köprü vazifesi gören İzmir'e yeniden geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Lintvelt, "Geçen yıl, Türkiye ile Dostluk Anlaşması'nın 100., Çalışma Anlaşması'nın ise 60. yıl dönümlerini kutladık. Yıl boyunca iki ülkenin dostluğunun boyutunu gözler önüne seren çok sayıda etkinlik düzenledik." dedi.

Hollanda'nın Türkiye'ye en fazla yatırım yapan yabancı ülke olduğuna dikkati çeken Lintvelt, "Türkiye için ise Hollanda, Avrupa'daki ana yatırım ülkesidir. Geçen yıl, Türkiye ile olan ticaret hacmimiz, 13,5 milyar dolara ulaştı. Ticaret ve inovasyon şehri olan İzmir, tarımsal gıda üretimi ve temiz enerji için önde gelen bir merkez olarak, ilişkilerimizde rol oynamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Lintvelt, Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluğun sonsuza kadar sürmesi temennisinde bulunarak, Hollanda'nın İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Programa ilçe belediye başkanları, oda ve borsaların temsilcileri ile iş insanları katıldı.