Hollanda'da Filistinli Çocuklar için Anma Etkinliği

Hollanda'da Filistinli Çocuklar için Anma Etkinliği
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Hollanda'nın Almere kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anıldı. Etkinlikte, öldürülen çocukların anısına binlerce çocuk ayakkabısı sergilendi ve isimleri okundu. Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı, çocukların öldürülmesine dikkat çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Hollanda'nın Almere kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için bir kez daha anma etkinliği yapıldı.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Almere kentinin merkezindeki Stadhuis Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

Öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana binlerce çocuk ayakkabısı bırakıldı; ardından, çocukların adları ve öldürüldükleri yaşlar tek tek okundu.

Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşürler dağıttı, bilgilendirme yaptı.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için 12. kez anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Van der Most, "Neredeyse Hollanda'nın her yerinde bu etkinliği yaptık. Bu durumun hala devam etmesi ve hala çocukların öldürülmesine dikkati çekmek zorunda kalmamız kabul edilemez. İsrail durdurulmalı, bu böyle devam edemez. Bizler, bunu durdurana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Hollanda hükümetinin yeterli adımlar atmadığını belirten van der Most, şunları kaydetti:

"Hollanda hükümetinin yeterince çaba göstermediğini düşünüyorum. Uygulanması gereken tek çözüm, çok sert yaptırımlardır. Sadece diplomatik yollarla bu mesele çözülemez. Bu, sadece son 1,5 yılın meselesi değil. İsrail rejiminin onlarca yıldır süren cezasızlığı sayesinde, bugün Filistin halkına karşı bir soykırım gerçekleştiriliyor. Ne yazık ki Hollanda devleti tarihsel olarak yanlış tarafta duruyor ve bu duruşunu değiştirmesi gerekiyor."

Van der Most, çocuklar için düzenlenen anma törenlerinin son bulması temennisini dile getirerek, "Gazze'deki bombardımanlar dursa bile, mücadelemiz Filistin tamamen özgür olana kadar sürecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
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