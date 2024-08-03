Hollanda'da Filistin'e Destek Gösterisi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.??????

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi anmak için düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, Rotterdam Mahkemesine yürüdü.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Hollanda'nın, İsrail'i desteklemesi eleştirilerek, aradan geçen 8 aya rağmen zulmün dinmediği ve sadece can kaybı sayısının değiştiği anlatıldı.

Can kayıplarına rağmen Filistin için haykırmaya devam edeceklerini söyleyen konuşmacılar, Batılı devletlerin Gazze'de işlediği soykırıma rağmen İsrail'e askeri destek sağlamaya devam etmesini eleştirdi.

Boykot hareketinin işe yaradığından bahseden konuşmacılar, Filistin'deki zulme alışılmaması gerektiği ve Filistin'in sürekli gündem yapılması çağrısında bulundu.

Hollanda'nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere 75 yıldır baskı uyguladığına ve zulüm yaptığına dikkati çekti.

Grup, konuşmaların ardından Erasmus Köprüsü'nden geçerek yürüyüşe başladı. Bu sırada çok sayıda Hollandalı evlerinden ve kafelerden yürüyüş yapanlara alkışlayarak destek oldu.

"Filistin için tek yürek, şiddeti hemen durdur" pankartı taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.

Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerin bayraklarını taşıyan göstericiler, "Bebek katili", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Gazze'de her 15 dakikada bir çocuk öldürülüyor", "Apartheid'a hayır, soykırıma hayır, özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Polisin ve organizatörlerin güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 3 saat sürdü.