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Hollanda'da Bıçaklı Saldırı: Terör Eylemi Suspicions

Hollanda'da Bıçaklı Saldırı: Terör Eylemi Suspicions
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Rotterdam'da Perşembe akşamı gerçekleşen bıçaklı saldırıda, zanlının 'Allahu Ekber' diye bağırdığı ve saldırının terör eylemi olabileceği açıklandı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Hollanda'da savcılık, Rotterdam kentinde Perşembe akşamı yaşanan bıçaklı saldırı zanlısının olay esnasında "Allahu Ekber" diye bağırdığını ve saldırının bir terör eylemi olabileceğini bildirdi.Hollanda'da ilgili savcılık, Rotterdam şehrinde Perşembe akşamı bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırının büyük ihtimalle terör eylemi olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları 22 yaşındaki erkek saldırganın kentin işlek noktalarından birinde bulunan Erasmus Köprüsü yakınlarında elindeki iki büyük bıçakla yoldan geçenleri hedef aldığını aktarmıştı. Söz konusu saldırıda 32 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken 33 yaşında olan bir İsviçre vatandaşı yaralandı.

Soruşturma devam ediyor

Cuma günü yaptığı açıklamada, "Soruşturma neticesinde şüphelinin ideolojik saiklerle hareket etmiş olabileceği sonucuna ulaşıldı. Örneğin, şüpheli saldırı sırasında birkaç kez 'Allahu Ekber' diye bağırdı" bilgisini paylaşan savcılık, yine de soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve kesin bir sonuca varılmadığını duyurdu.

Çevredekilerin sandalye ve benzeri cisimlerle vurarak etkisiz hale getirdiği saldırgan polis tarafından yaralı halde yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kimliği açıklanmayan zanlının Rotterdam'a 80 kilometre uzaklıktaki Amersfoort şehrinde ikamet ettiği belirlendi. Saldırı şu ana dek herhangi bir örgüt tarafından üstlenilmedi.

Reuters,AFP / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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