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Hollanda'dan ABD'nin ICC yaptırımlarına tepki: Mahkemeye tam destek

Hollanda'dan ABD'nin ICC yaptırımlarına tepki: Mahkemeye tam destek
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Hollanda hükümeti, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) yetkililerine uyguladığı yaptırımları kabul etmediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, mahkemeye tam destek verdiklerini belirterek ICC Başkanı Tomoko Akane'yi görüşmelere davet etti. ABD ise Akane ve kıdemli avukat Abdoulaye Seye'ye yaptırım uyguladığını duyurmuş, ICC ise bu adımın hukukun üstünlüğünü zedelediğini ifade etmişti.

LAHEY, 19 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda hükümeti, ABD'nin Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yönelik son yaptırımlarını kabul etmediklerini belirterek mahkemeye tam destek verdiklerini duyurdu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası mahkemeler ve yargı organları, görevlerini özgür şekilde yerine getirebilmelidir" dedi.

"Mahkemeye ve mahkeme yetkililerine tam destek veriyoruz" diyen Berendsen, mahkemeye verdikleri desteğin devamını görüşmek üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane'yi Hollanda'ya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

ABD salı günü Tomoko Akane ve kıdemli dava avukatı Abdoulaye Seye'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, "Söz konusu kişiler, hükümetleri mahkemenin yargı çerçevesini kabul etmemiş olan yetkilileri soruşturmak, tutuklamak, gözaltına almak veya yargılamak amacıyla mahkemenin yürüttüğü çalışmalara doğrudan katılmıştır" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ise söz konusu yaptırımların "hukukun üstünlüğünü zedelediğini" belirtti.

Kaynak: Xinhua
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