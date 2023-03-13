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Holi Festivali, Sri Lanka ve Tayland'da Kutlandı

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Holi Festivali, Sri Lanka ve Tayland'da Kutlandı

PATTAYA/KOLOMBO, 13 Mart (Xinhua) -- Renklerin Festivali diye bilinen Holi, baharın gelişini simgeliyor.

Holi Festivali, Sri Lanka ve Tayland'da KutlandıSri Lanka'nın Katunayake bölgesinde düzenlenen Holi Festivali'ne katılan ve yüzlerini renkli toz boyayla boyamış insanlar, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

PATTAYA/KOLOMBO, 13 Mart (Xinhua) -- Renklerin Festivali diye bilinen Holi, baharın gelişini simgeliyor. Gelin birlikte Sri Lanka ve Tayland'daki kutlamalara göz atalım...

Holi Festivali, Sri Lanka ve Tayland'da KutlandıSri Lanka'nın Katunayake bölgesinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarına katılan ve yüzlerini renkli toz boyayla boyamış çocuklar, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Holi Festivali, Sri Lanka ve Tayland'da KutlandıTayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarında renkli toz boyalarla yüzlerini boyayan insanlar, 11 Mart 2023. (Fotoğraf:  Rachen Sageamsak/Xinhua)

Holi Festivali, Sri Lanka ve Tayland'da KutlandıTayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarında renkli toz boyalarla yüzlerini boyayan insanlar, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Holi Festivali, Sri Lanka ve Tayland'da KutlandıTayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarında renkli toz boyalarla yüzlerini boyayan çocuklar, 11 Mart 2023. (Fotoğraf:  Rachen Sageamsak/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sri Lanka Tayland Pattaya Güncel Haberler

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