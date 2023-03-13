Holi Festivali, Sri Lanka ve Tayland'da Kutlandı

Sri Lanka'nın Katunayake bölgesinde düzenlenen Holi Festivali'ne katılan ve yüzlerini renkli toz boyayla boyamış insanlar, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)
PATTAYA/KOLOMBO, 13 Mart (Xinhua) -- Renklerin Festivali diye bilinen Holi, baharın gelişini simgeliyor. Gelin birlikte Sri Lanka ve Tayland'daki kutlamalara göz atalım...
Sri Lanka'nın Katunayake bölgesinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarına katılan ve yüzlerini renkli toz boyayla boyamış çocuklar, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)
Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarında renkli toz boyalarla yüzlerini boyayan insanlar, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarında renkli toz boyalarla yüzlerini boyayan insanlar, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarında renkli toz boyalarla yüzlerini boyayan çocuklar, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)