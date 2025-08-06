Hizbullah Üyesi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

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Lübnan Hizbullahı, İsrail'in insansız hava aracı saldırısında bir üyesinin öldüğünü açıkladı. Bu gelişmenin ardından, Lübnan kabinesi orduya Hizbullah'ı silahsızlandırma planı hazırlama talimatı verdi.

BEYRUT, 6 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Hizbullahı, İsrail'in ülkenin doğusundaki Brital köyündeki bir araca düzenlediği insansız hava aracı saldırısında üyelerinden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Xinhua'ya konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, hayatını kaybeden kişinin Hussam Garib adlı bir Hizbullah askeri ajanı olduğunu söyledi.

Öte yandan yerel El-Cedid televizyonu, Lübnan kabinesinin salı günü orduyu yıl sonuna kadar Hizbullah'ı silahsızlandırma ve tüm silahların tek devlet yetkisi altında olmasını sağlama planını hazırlamakla görevlendirdiğini bildirdi.

Ordunun ağustos sonuna kadar planı kabineye sunmasının istendiği ve perşembe günü konuyla ilgili bir kabine toplantısının daha yapılacağı belirtildi.

ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze'deki savaşın tetiklediği çatışmalara son vermişti.

Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu zaman zaman Lübnan'da saldırılar düzenliyor ve bu operasyonların Hizbullah'ın "tehditlerini" hedef aldığını iddia ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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