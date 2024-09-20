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Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu

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İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak yaptığı siber saldırıların ardından Hizbullah'tan ilk misilleme geldi. İsrail sınır bölgesi, 150 roketle vuruldu. Hizbullah bu saldırılarda katyuşa füzelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail, şimdi de Lübnan'da Hizbullah mensupları ile sivillere saldırmaya başladı. Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarını siber saldırı sonucu patlatan İsrail, Beyrut ve diğer bölgelerde birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME GELDİ

Bu olayın yankıları sürerken ne yapacağı merak konusu olan Hizbullah'tan ilk misilleme geldi. İsrail sınır hattını hedef alan Hizbullah, bölgeyi 150 roketle vurdu. Hizbullah bu saldırılar daha önce de kullandığı katyuşa füzelerini tercih etti.

HİZBULLAH LİDERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası dün yaptığı açıklamada "Bu, toplu katliamdan başka bir şey değildir. İsrail'in suçlarına eklenen yeni bir suç olmuştur. Bu bir savaş ilanıdır" demişti.

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (14)

JY:

HİZBULLAH VE HAMAS TEROR ÖRGÜTLERİ TAMAMEN YOK EDİLMEDEN BARIŞ OLMAYACAK.

32
202
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Savas Ozturk:

İsrail’i destekliyorum bu süreçte .

16
125
yanıtYanıtla
Emrah null:

İsrail in bundan haberi var mı

27
13
yanıtYanıtla
Vatanım Türkiye:

Şimdi israil düşünsün :D

26
8
yanıtYanıtla
Volkan Çolak:

ahahahaha

18
16
yanıtYanıtla
ASD:

Hizbullah güldürmeye devam ediyor

21
8
yanıtYanıtla
Citoles Cipralex:

Vurdun da ne oldu, boş arazileri bombaladın daha çok zarar gördün.

22
6
yanıtYanıtla
Mutlu SÜTÇÜ:

İSRAİL VE LÜBNAN İT DALAŞI YAPIYOR. LÜBNAN SIKIYORSA TEL AVİVE GÖNDERİRSİN FÜZELERİ.

13
8
yanıtYanıtla
Ayse Zorlu:

eyvah eyvah

13
8
yanıtYanıtla
necip özgür tekkeşin:

dengelerdeki degisimin buyuklugu can sıkıcı...

0
0
yanıtYanıtla
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