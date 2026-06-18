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Hizbullah: İsrail ile Görüşmelerde Lübnan'ın Egemenliği Ön Planda Olmalı

Hizbullah: İsrail ile Görüşmelerde Lübnan'ın Egemenliği Ön Planda Olmalı
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Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım, silahsızlanmaya yönelik her türlü teklifi reddettiklerini belirterek, İsrail ile görüşmelerin Lübnan'ın egemenliği ve karşılıklı güvenliğe odaklanması gerektiğini söyledi. Kasım, İsrail'i yayılmacı politikalarla suçladı ve Lübnan'ın temel taleplerinin korunması çağrısı yaptı.

BEYRUT, 18 Haziran (Xinhua) -- Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım, silahsızlanmaya yönelik her türlü teklifi reddettiklerini belirterek, İsrail ile yürütülecek görüşmelerin karşılıklı güvenliğin sağlanması ve Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesine odaklanması gerektiğini söyledi.

Kasım çarşamba günü Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın türbesi yakınında düzenlenen bir toplantıda İsrail'i yayılmacı politikalar izlemekle ve Hizbullah'ın Lübnan'daki askeri, siyasi, sosyal ve toplumsal varlığını ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı.

El Menar televizyonunun aktardığına göre Kasım, İsrail ile çatışmayı varoluşsal bir mücadele olarak gördüklerini ve Lübnan'ın geleceğini, topraklarını ve halkını savunduklarını ifade etti.

Kasım, Lübnanlı yetkililere İsrail ile yapılacak görüşmelerde, İsrail saldırılarının sona ermesi, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi, tutukluların serbest bırakılması, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesi ve yeniden yapılanma çabaları da dahil olmak üzere, Lübnan'ın temel taleplerinin korunması çağrısında bulundu.

Lübnan'ın içişlerine ilişkin konuların İsrail ile yapılacak herhangi bir görüşmenin dışında tutulması ve ülke içinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

27 Kasım 2024'te varılan ateşkesin uygulanması çağrısında bulunan Kasım, ateşkesin çatışmaları sona erdirmesi ve Lübnan ordusunun anlaşmaya uygun olarak Litani Nehri'nin güneyine konuşlandırılması için bir çerçeve oluşturduğunu vurguladı.

Lübnan, ABD ve İsrail arasındaki görüşmeler gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak.

Kaynak: Xinhua
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