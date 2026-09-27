Hizbullah lideri Kasım, İsrail ile doğrudan müzakerelerin dondurulmasını istedi

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile doğrudan müzakerelerin dondurulması ve dolaylı görüşmelere geçilmesi çağrısında bulunarak, Lübnan'ın "direniş olmadan" varlığını sürdüremeyeceğini savundu.

İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin, ölümlerinin ikinci yılında Lübnan'ın farklı bölgelerinde anıldı. Törenler, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyye bölgesi, Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde ve Beka bölgesindeki Nebi Şit beldesinde düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı törenlerde Hizbullah bayrakları ile Nasrallah ve Safiyuddin'in fotoğrafları taşındı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, tören alanlarındaki ekranlardan yayımlanan konuşmasında, İsrail'e karşı direnişi sürdüreceklerini ve geri adım atmayacaklarını söyledi.

"Lübnan, direniş olmadan varlığını sürdüremez." diyen Kasım, İsrail'in Lübnan'ın tamamını istediğini ve ülkede iç çatışma çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Lübnan'ın topraklarının kurtarılması, egemenliğinin sağlanması ve toplumun farklı kesimleri arasında diyalog kurulması gerektiğini kaydeden Kasım, hükümetin haziranda ABD öncülüğünde İsrail ile yaptığı çerçeve anlaşmasını eleştirdi. Anlaşmayı, Lübnan yönetiminin ülkenin haklarını elde etmek için kullanabileceği kozlardan "utanç verici biçimde vazgeçmesi" olarak nitelendirdi.

Kasım, İsrail ile doğrudan müzakerelerin dondurulması ve dolaylı görüşmelere geçilmesi çağrısında bulundu. Doğrudan müzakerelerin sonucunu "sıfırın altında" olarak değerlendiren Kasım, Lübnan yönetimini "İsrail-ABD projesine karşı koymak yerine ona yardım etmekle" suçladı.

Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın müzakere yetkisi bulunduğunu ancak bu yetkinin anayasa, Taif Anlaşması, yemin konuşması ve hükümet programına aykırı biçimde kullanılamayacağını ifade eden Kasım, Lübnan'ın topraklarını savunma haklarından vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

Silahların devletin tekelinde toplanması konusunu görüşmeye hazır olduklarını dile getiren Kasım, ancak bunun için önce İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi gerektiğini ifade etti.

Kasım, hükümete yerinden edilenlere barınma sağlama, hasarlı yapıları onarma ve yeniden imar çalışmalarını yürütme çağrısı yaparak, Hizbullah'ın da kendi imkanları ve bağışlarla bu çalışmalara katkı sunacağını söyledi.

Hayat pahalılığı, Lübnan lirasındaki değer kaybı, elektrik kesintileri ve mevduat sahiplerinin durumuna değinen Kasım, hükümeti bu sorunların çözümü için yeterli adım atmamakla eleştirdi. Halkın geçim koşulları ve yeniden imar talepleri için barışçıl gösteri düzenleme hakkı olduğunu dile getirdi.

İran ve Yemen'deki Husiler'den de övgüyle bahseden Kasım, Filistin'in kendileri için yol gösterici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA