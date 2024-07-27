Hizbullah Golan Tepeleri'nde İsrail'i vurdu: 9 ölü

Hizbullah'ın İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde düzenlediği peş peşe saldırılarda 9 kişi öldü.

HİZBULLAH'IN SALDIRILARINDA 9 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kfarkilla beldesine yönelik saldırıya misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon Tugayı'na bağlı Zibdin askeri üssü, Beyrt Hillel'deki Sehl Tugayı ile Maali Golan Kışlası'ndaki Hermon Tugayı karargahının vurulduğu kaydedildi. Saldırıda 9 kişinin öldüğü açıklandı.

FUTBOL SAHASINA SALDIRIDA ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Öte yandan Times of Israel'ın haberine göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Golan Tepeleri'nde yer alan ve yoğunlukla Dürzilerin bulunduğu Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı düzenlendi. Haberde, roketlerin futbol sahasına isabet ettiği, 5'i ağır 11 kişinin yaralandığı ifade edildi.

SALDIRI KATYUŞA FÜZELERİYLE DÜZENLENDİ

İsrail ordusu, yaralıların tahliyesi için bölgeye helikopter yönlendirildiğini bildirdi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada da işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait bir yerleşkeye katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediği belirtildi, ancak Mecdel Şems'in ismi zikredilmedi.

4 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı. Öte yandan, Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan kayıplarına değindi, Hassan Hilal el Saidi, Ahmed Hikmet Musa, Muhammad Ali Mustafa Mariş ve Naim Ali Ferhad adlı mensuplarının öldüğü ifade edildi.

Hizbullah daha önce İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 4 mensubunun öldürüldüğünü duyurmuştu. İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 384'e yükselmişti.