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Hizbullah, İsrail'e çok sayıda füzeyle saldırdı

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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'deki askeri mevziilere ve yerleşim bölgelerine 11 saldırı düzenledi. İsrail tarafı, 30 füzenin fırlatıldığını ve 10 füzenin hava savunma sistemi ile düşürüldüğü ifade ederken, fırlatılan füzeler kameralara yansıdı.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgesinde yer alan askeri mevziileri ve yerleşim birimlerine yönelik farklı silahlarla 11 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya karşılık olarak İsrail'in Kiryat Şmona ve Kfar Blum yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığı ifade edildi.

İSRAİL'E AİT ASKERİ MEVZİİLER VE TANKLAR HEDEF ALINDI

İsrail'in Bağdadi ve Birket Rişe mevziisi, 769. Doğu Tugayı'nın Kiryat Şmona Kışlası'ndaki karargahı, Kefr Şubaa Tepeleri'ndeki Ruveysat el Alem mevziisinin füzeler ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi. Ayrıca, İsrail'in sınır üzerindeki askeri mevziilerinde konuşlu 2 Merkava tipi tankın da hedef alındığı aktarıldı.

Hizbullah, İsrail'e çok sayıda füzeyle saldırı

30 FÜZE ATEŞLENDİ

İsrail ordu radyosu ise geçtiği haberde, Lübnan'dan Kiryat Şmona'ya yönelik 30 füzenin fırlatıldığı ve 10 füzenin hava savunma sistemi ile düşürüldüğü belirtildi.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRI 8 EKİM'DEN BU YANA HAREKETLİ

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 232 Hizbullah mensubu, 48 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Ahmet Moskova:

kardeşlerimiz bir Allah yardımcınız olsun Allah sizinle beraberdir Rabbim her zaman orada üstünlük sağlamaya size nasip etsin âmin

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Martin Sikertel:

Ya bu terörist İsrail'e karşı tam Ramazan arifesi kaşınmasanız mı diyorum? Kutsal ayımızda kışkırtmayın; sonra yine yapın yapacağınızı. Korku ya da başka bir şey yok düşüncemde, sadece kutsal ayımızı huzurla geçirin...

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