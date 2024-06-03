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Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

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İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar yeni bir boyuta ulaştı. Lübnan'daki Hizbullah unsurlarının ateşlediği roketler, İsrail'de yangınlara neden oldu. Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan alevler saatlerdir kontrol altına alınamazken İsrail itfaiyesinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının etkili olduğu bölgedeki bazı evler ise tahliye ediliyor.

Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına 14 ekiple müdahale edildiği belirtildi.

5 SAATTİR SÖNDÜRÜLEMİYOR

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin 5 saattir müdahale ettiği aktarıldı.

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının ise kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

6 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MÜDAHALE EDİYOR

"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi. Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

İSRAİL-LÜBNAN SINIRI HAREKETLİ

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Firat Tas:

Sabah'a Hizbullah terör Örgütü'nün çığlıklarını duyarız sıkıntı yok

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