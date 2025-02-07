İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" diye başlayan çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
CHP'nin 'Gazze yürüyüşü' başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı

CHP'nin "Gazze" başvurusu ile ilgili karar çıktı
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler
Hrant Dink davasında 9 sanığa müebbet hapis

Hrant Dink davasında sanıklara ceza yağdı

Halk sokağa döküldü! Trump'ın temsilcisi Lübnan'ı ayağa kaldırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da Hizbullah destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un Hizbullah'a yönelik açıklamalarını protesto etti. Çok sayıda kişi, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanarak büyük bir eylem düzenledi.

Lübnan'da Hizbullah destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un, Hizbullah'a yönelik açıklamalarını protesto etti.

Hizbullah Destekçilerinden ABD Yetkilisine Protesto

HİZBULLAH DESTEKÇİLERİNDEN PROTESTO

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, çok sayıda Hizbullah destekçisi Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanarak büyük bir eylem düzenledi. Hizbullah bayrakları ve eski liderleri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Ortagus'un Hizbullah'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Protestocular, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım lehine sloganlar attı.

Hizbullah Destekçilerinden ABD Yetkilisine Protesto

ORTAGUS NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ortagus, "ABD'de ve dünyadaki Lübnanlıları ülkenin geleceği konusunda hiç bu kadar coşkulu görmemiştim. Bunun büyük ölçüde Hizbullah'ın İsrail tarafından yenilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. "İsrail'e Hizbullah'ı yendiğini için teşekkür ederim" diyen Ortagus, Lübnan halkının ve Cumhurbaşkanı Avn'ın da bu olayda rolünün olduğunu ileri sürdü.

Hizbullah Destekçilerinden ABD Yetkilisine Protesto

DAVUT YILDIZI YÜZÜK TAKTI

Ortagus, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam dahil herkesin "yolsuzluğu bitirmek konusunda kararlı olduğunu" belirtirken, "Hizbullah'ın hiçbir şekilde hükümette yer almayacağını" iddia etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile el sıkışan Ortagus'un İsrail'in sembolü olan "Davut Yıldızı" yüzük taktığı görülürken, olay sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

Hizbullah Destekçilerinden ABD Yetkilisine Protesto

Halk sokağa döküldü! Trump'ın temsilcisi Lübnan'ı ayağa kaldırdı
Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
img

Galatasaraylıları kahredecek haber
img

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
img

Trump destekli DeFi projesi stratejik token rezervi oluşturuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.