Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, şiirler ve gösteriler yer aldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen programla kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra kültür merkezinde devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, gösteriler sahnelendi.
Programa Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.