Çorum'da Milli Teknoloji Atölyesi açıldı

Hitit Üniversitesi bünyesinde "TÜBİTAK 4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Destek Programı" kapsamında kurulan Milli Teknoloji Atölyesi açıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Kuzey Kampüs'teki atölyenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, milli teknolojinin özellikle savunma sanayisinde ne kadar önemli olduğunu bölgedeki gelişmelerin ortaya koyduğunu söyledi.

Geçmişte TÜBİTAK'ta 22 ay görev yaptığını belirten Çalgan, o dönemden bugüne TÜBİTAK'a ayrılan bütçenin övünülecek seviyede arttığını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu da öğrenciliğinde gençlerin teknoloji projesi yapma imkanının olmadığını vurgulayarak, "Ülkenin böyle bir gündemi yoktu. Bugün Türkiye teknoloji alanında kabuğunu kırdı, dünyada adından söz ettiren bir noktaya erişti. Elbette bu gelişim son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, gençlere olan inancı ve onlara sunmak istediği destekle gerçekleşmiştir. Muazzam bir altyapı, fiziki imkanlar, akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın, öğretmenlerimizin muazzam bir rehberliği var. Dolayısıyla gençlerimiz için önemli imkanlar ortaya konulmuş durumda." diye konuştu.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle büyümeye devam ettiğini dile getiren Çoştu, "Önümüzdeki dönemde Türkiye çok daha müreffeh bir seviyeye erişecek ve bunu gençlerimizin bayrak taşıyıcılığında 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla gerçekleştireceğiz." dedi.

Türkiye'de 2018'de TEKNOFEST etkinliklerinin başladığını hatırlatan Çoştu, "O zaman nispeten daha mütevazı bir organizasyondu, 20 bin kadar genç arkadaşımız yarışmalara başvurmuştu. O gün çok heyecanlıydık. Gördüğümüz tablo bizim için muazzam bir gurur tablosuydu. O gün, bu noktalara erişebileceğimizi pek hayal etmemiştik. 20 bin kişiyle başlayan yolculukta TEKNOFEST yarışmalarına başvuru bugün itibarıyla 1,8 milyon rakamına erişmiş. Başvurular devam ediyor. Muazzam ölçüye erişmiş bir teknoloji seferberliği inşa etmiş durumdayız." şeklinde konuştu.

TEKNOFEST nesliyle "Biz bunu yapabilir miyiz, teknoloji üretebilir miyiz?" şeklinde umutsuzluğun artık kalmadığını vurgulayan Çoştu, "Bu nesilde 'Biz de yapabiliriz, hatta en iyisini biz yaparız' farkındalığı, vizyonu ve özgüveni var." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in oluşturduğu etkiyi ülke geneline yaymak için Milli Teknoloji Atölyeleri programını başlattıklarını anlatan Çoştu, "Proje, TEKNOFEST neslinin tüm ülke sahasında AR-GE, teknoloji geliştirme, üretim prototipleme faaliyetlerini yürütebilmesine imkan sağlama düşüncesiyle hayata geçti." dedi.

81 ilde milli teknoloji atölyelerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Çoştu, şunları kaydetti:

"Amacımız gençlerimizin, üniversite öğrencilerimizin projelerini katma değerli ürünlere dönüştürmelerinde onlara gerekli imkanları sunabilmek. Projeyi başlattık ve ilk uygulamalarından birini Çorum Hitit Üniversitesi'nde hayata geçirdik. Üretim odalarımız, prototipleme atölyelerimiz, çeşitli makine teçhizatımız öğrencilerimizin, hatta tüm halkımızın istifadesine sunulacak. Burası sadece mekanik bir proje yürütme atölyesi olmayacak. Bunun çok daha ötesinde akademik desteğiyle, sanayi işbirliğiyle, üretim desteğiyle ve sunacağımız network desteğiyle gençlerimiz için bir üretim merkezi haline gelecek."

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise atölyeden kentteki üniversite, lise, ortaokul ve kolejlerdeki öğrencilerin yararlanacağını dile getirdi.

Öztürk, iş insanı Ahmet Ahlatcı'nın 290 metrekarelik atölyeyi 3 milyon lira destekle inşa ettirdiğini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da desteğiyle atölyenin hizmete sunulduğunu kaydetti.

Atölyenin açılışı, Vali Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından yapıldı.