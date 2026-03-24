Kütahya'da Roma Dönemi'ne ait tarihi hamam için restorasyon talebi

Kütahya'da Roma Dönemi'ne ait tarihi hamam için restorasyon talebi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki tarihi Roma Dönemi hamamı, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Bölge halkı, hamamın restorasyonu için yetkililerden yardım talep ediyor.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Roma Dönemi'ne ait tarihi hamam, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bölge halkı, hamamın restore edilip turizme kazandırılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Roma Dönemi'nde kayaların oyularak yapıldığı, Bizans ve sonrasında Osmanlı dönemlerinde de aktif olarak kullanıldığı bilinen Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy'deki tarihi hamam, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hamamın aktif olarak kullanıldığı yıllarda cilt hastalıkları, romatizma, nevralji, kireçlenme, mide, bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenirken, sıcak suyunun kesilmesiyle yıllar içinde tamamen atıl hale geldiği öğrenildi.

Üstü açık haldeki hamamdaki tarihi izlerin giderek yok olduğunu belirten köylüler, yapının aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden hizmete kazandırılmasını istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
30 saatlik yangın sonrası hangi ülkeye sığındığı belli oldu
Bakanlıktan büyük kolaylık! Yeni sistem geldi