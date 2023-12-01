Hisarcık'ta öğretmenlerden Engelliler Günü'ne özel anlamlı klip

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğretmenler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret diliyle klip çekerek örnek bir çalışmaya imza attılar.

Atatürk İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin yaşamına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dilini kullanarak çektikleri klipte, "Siz hiç tekerlekli sandalyede oturup koşmayı denediniz mi? Siz hiç gözlerinizi kapatıp annenizi görmeyi istediniz mi? Siz hiç kollarınızı bağlayıp birinin size yemek yedirmesini, su içirmesini beklediniz mi? Siz hiç konuşmayıp şarkılar söylemeyi istediniz mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü unutma. Her insan bir engelli adayıdır" sözlerini işaret diliyle söyleyerek topluma mesaj verdiler.

Atatürk İlkokulu olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla öğretmen arkadaşlarıyla birlikte farkındalık oluşturmak için klip çekmeyi planladıklarını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, "Klip çekimi öncesinde işaret dili bilen öğretmenimiz işaret dili konusunda diğer öğretmenlerimize bilgilendirmelerde bulundu. Öğretmenlerimizin işaret diliyle seslendirdiği engellilerin yaşamına dikkat çekmeyi içeren mesajların bulunduğu klibi okulumuz sitesinde yayınladık. Engelli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek adına böyle bir proje gerçekleştirdik. Klip gerçekten çok anlamlı oldu. Emeği geçen tüm personelime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.