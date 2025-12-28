Haberler

Motosiklet, çöp konteynerine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet, çöp konteynerine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet çöp konteynerine çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralanırken, arkasındaki 17 yaşındaki Abdullah Arda Varol hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı. Kazada sürücü B.P. yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Abdullah Arda Varol (17) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hisarcık 82. Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarında meydana geldi. B.P. idaresindeki 43 AGT 706 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak çöp konteynerine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan Abdullah Arda Varol sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü B.P. ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 10 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 10 ilde eğitime ara

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti

Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, markette el yakıyor
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay içinde ikinci acı! Ünlü oyuncu babasını toprağa verdi
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir