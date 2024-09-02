Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi Ankara'da Açıldı

2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi'nin açılışı Çankaya'daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı.

15 Eylül'e kadar devam edecek serginin açılışına Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun yanı sıra ülkelerin diplomatik temsilcileri ve davetliler katıldı.

Katsumata, burada Türkçe yaptığı konuşmada, Ağustos 1945'te Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları nedeniyle iki şehirde 210 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Ancak bu sayı 1945'te ölenleri ifade ediyor ve atom bombasına maruz kalanlar arasında radyasyonun daha sonradan ortaya çıkan etkilerinden dolayı ölenler ve bugün dahi bu etkilerin yol açtığı sağlık sorunlarıyla yaşamak durumunda kalan pek çok kişi bulunmaktadır." dedi.

Ülkesinin "nükleer silahların olmadığı bir dünya" oluşturmayı hedeflediğini belirten Katsumata, "Bu amaçla Japonya, Türkiye gibi nükleer silahsızlanma konusunda benzer düşünen ülkelerle yakın işbirliği içinde diplomatik çabalara aktif olarak katılacaktır." diye konuştu.

Katsumata, nükleer silahların "insanlık dışı" olduğunu göstermenin önemine dikkati çekerek, sergide bulunan 30 panonun, atom bombalarının Hiroşima ve Nagazaki'ye verdiği hasarı yansıttığını söyledi.

Büyükelçi Katsumata, nükleer silahsız bir dünyaya giden yolun zorlaştığı değerlendirmesinde bulunarak, "Dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve nükleer tehditlerin, nükleer silahların neden olduğu felaketin tekrarına yol açmasından ciddi kaygı duymaktadır." ifadesini kullandı.

2024'ün Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Katsumata, Japonya'yı Türk halkına tanıtmak için yıl boyunca çok sayıda kültürel etkinlik düzenlediklerini vurguladı.

Büyükelçi Katsumata, Hiroşima'dan gelecek bir gönüllünün katılımıyla 13 Eylül'de atom bombası anlatılarının ele alınacağı bir okuma etkinliği yapılacağını kaydetti.