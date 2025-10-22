Haberler

Hindistan, Kabil'deki Temsilciliğini Büyükelçilik Statüsüne Yükseltti

Hindistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki teknik misyonunu büyükelçilik statüsüne yükseltti. Bu durum, Hindistan'ın ikili ilişkilerini derinleştirme kararlılığını gösteriyor ve büyükelçilik, insani yardım ve kalkınma projelerine katkı sunmayı hedefliyor.

Hindistan'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'de teknik düzeyde faaliyet gösteren diplomatik temsilciliğini büyükelçilik statüsüne yükselttiği bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hükümet, Kabil'deki Hindistan Teknik Misyonu'nun statüsünü derhal geçerli olmak üzere Afganistan'daki Hindistan Büyükelçiliği statüsüne iade ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bu kararın, Hindistan'ın Afganistan ile ikili ilişkilerini derinleştirme kararlılığını vurguladığı belirtilen açıklamada, büyükelçiliğin Afganistan'da kapsamlı kalkınma ve insani yardıma katkı sunacağı kaydedildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 10 Ekim'de, 2021'den bu yana ilk kez Hindistan'a resmi ziyarette bulunan Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile ikili ilişkileri ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımları görüşmüştü.

Görüşme sonrası Jaishankar, Hindistan'ın Kabil'de sınırlı ve teknik düzeyde faaliyet gösteren diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik statüsüne yükseltileceğini açıklamıştı.

ABD güçlerinin çekilmesi üzerine 2021'de Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatan Hindistan, bir yıl sonra teknik düzeyde faaliyet gösteren bir diplomatik misyon açmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
