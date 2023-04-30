Hindistan'da fabrikadaki gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Ludhiana kentindeki bir fabrikada gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlere göre, Ludhiana'nın Giaspura bölgesindeki bir fabrikada gaz sızıntısı meydana geldi.

Sızıntıdan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sızıntının neden kaynaklandığını belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara tazminat ödeneceği öğrenildi.