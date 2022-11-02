Hindistan Askerleri Asma Köprünün Çökmesinin Ardından Kurbanları Aramaya Devam Ediyor

GUJARAT, 2 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın batısında yer alan Gujarat eyaletinde Pazar gününün akşam saatlerinde bir asma köprünün çökmesinin ardından Hindistan askerleri kurbanları aramaya devam ediyor.

Hindistan'ın batısında yer alan Gujarat eyaletinin Morbi bölgesinde Pazar günü bir asma köprünün çökmesi sonrasında Hindistan ordusu askerleri 1 Kasım'da Machchu Nehri'nde bir tekneyle arama yapıyor. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

GUJARAT, 2 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın batısında yer alan Gujarat eyaletinde Pazar gününün akşam saatlerinde bir asma köprünün çökmesinin ardından Hindistan askerleri kurbanları aramaya devam ediyor. Yetkililer trajedide can kaybının 135'e yükseldiğini duyurdu.

Hindistan'ın batısında yer alan Gujarat eyaletinin Morbi bölgesinde Pazar günü bir asma köprünün çökmesi sonrasında insanlar 1 Kasım'da Machchu Nehri'nde arama yapan Hindistan ordusu askerlerini izliyor. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın batısında yer alan Gujarat eyaletinin Morbi bölgesinde Pazar günü bir asma köprünün çökmesi sonrasında Hindistan ordusu askerleri 1 Kasım'da Machchu Nehri'nde bir tekneyle arama yapıyor. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın batısında yer alan Gujarat eyaletinin Morbi bölgesinde Pazar günü bir asma köprünün çökmesi sonrasında kurtarma ekipleri 1 Kasım'da Machchu Nehri'nde bir tekneyle arama yapıyor. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın batısında yer alan Gujarat eyaletinin Morbi bölgesinde Pazar günü bir asma köprünün çökmesi sonrasında bir kurtarma görevlisi 1 Kasım'da Machchu Nehri'nde arama yapıyor. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)