Hilal Özdemir'in Öldürülmesini Protesto Eden Öğrenciler Gözaltında.

(İSTANBUL- Türkiye İşçi Partisi (TİP), Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir için Boğaziçi Üniversitesi önünde düzenlenen eyleme katılan 4 öğrencinin gözaltına alınmasını Çağlayan Adliyesi önünde protesto etti. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Vatan Emniyet'te gözaltındaki öğrencilere "'Kadınların katili Saray rejimi' sloganını niye attınız" diye sorulduğunu belirterek "Kadın katilleri için yapılan bir eylemde siz neden siyasi slogan atıyorsunuz diye soramazsınız kadınlara" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülmesine karşı Boğaziçi Üniversitesi önünde gerçekleştirilen protesto eylemine katılan 4 öğrenci gece saatlerinde evlerinden gözaltına alındı. Gözaltna alınan öğrenciler, Vatan Emniyet'teki işlemlerin ardından savcılık işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi getirilirdi. TİP, partili öğrencilerden 19 yaşındaki Nehir'in de aralarında bulunduğu 4 öğrencininin gözaltına alınmasını adliye önünde ptotesto etti. "Öğrenciyi değil, failleri yargıla" sloganı atan öğrenciler, gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

Basın açıklamasının okunduğu eylemde, TİP Milletvekili Sera Kadıgil de bir konuşma gerçekleştirdi. Sözlerine, "Çağlayan Adliyesi'nin önünden, henüz 15'inde katledilen Hilal'in katilinin hakettiği cezayı aldığı müjdesini vermek için seslenmiyoruz size" şeklinde başlayan Kadıgil, Vatan Emniyet'te gözaltındaki öğrencilere, "'Kadınların katili Saray rejimi' sloganını niye attınız" diye sorulduğunu belirterek "Artık Türkiye'de uygulanan hukuk ne biliyor musunuz? Hani sorsak şimdi arkamda oturan savcılara, 'Kaynak gönlüm' diyecekler herhalde. Çünkü, artık kaynak olarak gösterebilecekleri bir kanun yok, bir Anayasa yok. Kadın katilleri için yapılan bir eylemde siz neden siyasi slogan atıyorsunuz diye soramazsınız kadınlara" dedi.

Kadıgil'in konuşması şöyle:

"Bütün Türkiye duysun bunu, 'Kadınların katili Saray rejimi' sloganını niye attınız diye sormuşlar"

"Dün gece saat 1 buçuktu, telefonlarımız çalmaya başladı. Nehir yoldaşım, gencecik bir üyemiz, evini polis basmış. Kıskıvrak ele geçirmişler Nehir'i. Bravo tebrik ediyorum bütün emniyet güçlerimizi. O emri Emniyet'e veren bütün savcıları yürekten bir tebrik ediyorum buradan. Gencecik bir çocuk var yukarıda Ağrı'da üniversite öğrencisi, savcının önünde ifade veriyor. Meryem var, Yağmur var Demir Leblebi'den. Tümü, saat 1 buçukta polis baskınıyla evlerinden gözaltına alındılar. Peki suçları neydi? Ben size söyleyeyim. Henüz on beş yaşında bir kız çocuğu var ya, Hilal, Boğaziçi'nde katlettiler. Hani, o kayyum rektörün, hocaları, mezunları sokmadığı, yeri geliyor milletvekillerini sokmadığı Boğaziçi'ne, elini kolunu sallayarak giren bir kadın katilinin, bir çocuk katilinin katlettiği o çocuk için Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeydi Nehir, Arda, Yağmur, Merye. Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde bir eylem yaptılar.

"Kadın katilleri için yapılan bir eylemde siz neden siyasi slogan atıyorsunuz diye soramazsınız kadınlara"

Dün Vatan Emniyet'te ne sormuşlar biliyor musunuz Nehir ve diğerlerine. Bütün Türkiye duysun bunu, 'Kadınların katili Saray rejimi' sloganını niye attınız diye sormuşlar. Buradan, bütün merak eden emniyet güçlerine, bu soruyu sorduran savcılara, bunu suç sanan bütün hukuk mensuplarına ben cevap vereyim. Çünkü bu ülkede katledilen bütün kadınların katili saray rejimidir. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden bir erkeğin lafıyla çıkanlardır bu ülkede katledilen kadınların katili. ve şimdi kadın katillerinin peşine düşmeyenler, bu kadınlar bu çocuklar neden katlediliyor diye sormayanlar, bilakis o zehirli, o kirli dilleriyle, o erkek katillere her yerde kol kanat olanlar, dün gece on sekiz yaşında bir kadına, gencecik bir kız çocuğuna utanmadan bu soruyu sormuşlar. 'Katledilen kadınların katili Saray rejimi' nasıl dermişsin? Artık Türkiye'de uygulanan hukuk ne biliyor musunuz? Hani sorsak şimdi arkamda oturan savcılara? Kaynağınız ne? Kaynak gönlüm diyecekler herhalde. Çünkü, artık kaynak olarak gösterebilecekleri bir kanun yok, bir Anayasa yok. Kaynak, bu arkadaki paşaların paşa gönülleri artık. Kadın katilleri için yapılan bir eylemde siz neden siyasi slogan atıyorsunuz diye soramazsınız kadınlara. Soramazsınız.

"Bu ülkedeki kadınlar; hiçbirinize itaat etmeyecekler, hiçbir kadının katilinin hesabını sormaktan da vazgeçmeyecekler"

Şu an 4 tane gencecik çocuk savcının önünde ifadeye başladılar. Birazdan o savcı bey kararını verecek. ya denetimli serbestlik isteyecek ya tutuklama talebiyle sulh cezaya sevk edecek. ya da 'bu çocukların burada ne işi var' diye dönecek, bu emri veren savcıya, eğer gerçekten savcıysa bir soru soracak. Ama şunu da hiç kimse unutmasın. Bu ülkedeki kadınlar, bu erkek zulmüne karşı, saray rejiminin bu ataerkil bu faşist uygulamalarına karşı korkmadılar, susmadılar, susmayacaklar. ve emin olun ki hiçbirinize itaat etmeyecekler, hiçbir kadının katilinin hesabını sormaktan da vazgeçmeyecekler. Susmuyoruz, korkmuyoruz, ittaat etmiyoruz. Herkes bunu kafasına çok iyi yazsın"

"Adalet isteyenler suçlanıyor"

Eylemde yapılan açıklamada ise "Adalet isteyenler suçlanıyor. Katilleri yargılamayan düzen, arkadaşlarımızı yargılıyor. Soruyoruz; üniversitelere polis sokan, kampüsleri kameralarla donatan, öğrencileri işkenceyle gözaltına alanlar Hilal katledilirken neredeydi? Kadınların ve LGBTİQ artıların yaşam hakkını korumayan iktidar şimdi ses çıkaranları susturmaya çalışıyor. Politikaların kadın düşmanıdır, LGBTİQ artı düşmanıdır. Kadınları eve, LGBTİQ artıları görünmezliğe mahkum eden bu düzen, mücadelemizi bastıramayacak. Hilal'in ölümünden sorumlu olan, bu eril düzenin ta kendisi. Saray, bu düzenin koruyucusudur" denildi.