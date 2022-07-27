Hilafet çağrısıyla gündeme gelen imama milletvekili Gürsel Tekin'den yanıt: Kabil'e tek gidiş uçak biletin benden

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan videoda kadınlar için "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" gibi skandal ifadeler kullanan Konakçı bu sefer de Cumhuriyet'i ve laikliği açıkça hedef alan konuşmalar yaptı.

İMAM TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, hakkında TBMM'ye soru önergesi verilmesine tepki gösterdi. İmamın CHP'li milletvekiline "sahnede ki zaten çıplak olan şarkıcıyı hoşumuza gitmedi daha da soyunmalısın diyen zihniyetin tesettür emrini anlamasını beklemek olmazdı zaten" ifadesine milletvekili Gürsel Tekin'den karşılık geldi.

"KABİL'E TEK GİDİŞ UÇAK BİLETİN BENDEN"

Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. "Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil'e tek gidiş uçak biletin benden. Bavulunu topla hemen rüyana kavuş. Laik Cumhuriyetin ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa" dedi.