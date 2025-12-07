Haberler

1,5 yıldır yaşadığı hıçkırık nöbetleri yüzünden hayatı kabusa döndü

Güncelleme:
Batman'da 1,5 yıldır geçmeyen hıçkırık nöbetleri nedeniyle hayatı kabusa dönen 55 yaşındaki Osman Akın, hastanelerden sonuç alamadığını ifade etti. Aralıklı hallerde süren nöbetler nedeniyle yemek yiyemeyen, yorgun ve bitkin düşen Akın, "Bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum" dedi.

Batman'da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Osman Akın'ın hayatı, 1,5 yıl önce başlayan hıçkırık nöbetleri yüzünden kabusa döndü.

"YEMEK DAHİ YİYEMİYOR"

Aralıklı hallerde süren nöbetler nedeniyle yemek yiyemeyen, yorgun ve bitkin düşen Akın'ın rahatsızlığı, başvurduğu hastanelerde de tedavi edilemedi.

YARDIM BEKLİYOR

Ailesinin de kendisinin durumu nedeniyle yıprandığını ve hastanelerde kendisiyle ilgilenmek zorunda kalarak yorulduklarını belirten Akın, hıçkırık rahatsızlığından kurtulmak için yardım bekliyor.

"1 HAFTA DURUYOR 1 HAFTA DURMADAN DEVAM EDİYOR"

Hıçkırık nöbetleri başladıktan sonra yaşadıklarını anlatan Osman Akın, "Hıçkırık nöbetlerim 1,5 yıl önce başladı. Ondan sonra devam etti. Bir hafta duruyor, bir hafta devam ediyor. Hıçkırık nöbeti geldiği zaman hiç durmuyor. Bir hafta boyunca durmuyor. O süre zarfında yemek fazla yiyemiyorum. Ondan sonra ben çok kusuyorum. Çok halsiz oluyorum. Midem ağrıyor" dedi.

"BİR ÇÖZÜM BULAMADILAR"

Akın, "1,5 yıldır bu hıçkırık nöbeti beni mahvetti. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak istiyorum. Bunun için çok hastaneye gittim ama bir sonuç alamadım. Hastanede bir sürü film çekildim. Bir sürü tahliller yaptım. Kan tahlili yaptım. Daha bir çözüm bulamadılar" ifadelerini kullandı.

"AİLEM DE SEFİL OLDU"

Osman Akın, szöelrine şu şekilde devam etti: "Ben bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum. Bu hıçkırık nöbetleri beni çok yoruyor. Bu hıçkırık yüzünden benim ailem de sefil oldu. Sürekli hastanedeyiz. Benimle uğraşıyorlar"

