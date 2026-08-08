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Sanat eğitimi almadan kilimlere resim yaptı, sergi açtı

Sanat eğitimi almadan kilimlere resim yaptı, sergi açtı
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ERZURUM’da evli ve 2 çocuk annesi Şeyma Sezer (32), herhangi bir sanat eğitimi almadan kilimlerin üzerine yaptığı resimlerle sergi açtı.

ERZURUM'da evli ve 2 çocuk annesi Şeyma Sezer (32), herhangi bir sanat eğitimi almadan kilimlerin üzerine yaptığı resimlerle sergi açtı.

Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunu Şeyma Sezer, 9 yıl önce evde nakış üzerine tasarım ürünleri hazırladı. Sezer, bir halı firmasının teklifi üzerine kilimlerin üzerine resimler yapmaya başladı. Firmanın gönderdiği kilimlere başta Atatürk olmak üzere Osmanlı padişahları, Nene Hatun gibi kahramanların resimlerini yapan Şeyma Sezer, 1,5 yılda 27 eseri tamamladı.

Yaklaşık 1,5 yılda yaptığı 20 eseri tarihi Çifte Minareli Medresede sergiye açan Sezer, davetlilere çalışmaları hakkında bilgi verdi. Projeksiyon ya da teknolojik bir cihaz kullanmadan eline aldığı görsellerin resimlerini akrilik boyayla kilimlere yaptığı ifade eden Sezer, eserlerinin tamamen kendi çabasıyla ortaya çıktığını söyledi. Sezer, "Birçok kişi resim ya da kilim eğitimi aldığımı düşünüyor. Oysa hiçbir eğitimim yok. Tamamen evde, kendi imkanlarımla çalışarak bu eserleri ortaya çıkardım. Yaklaşık 1,5 yıldır bu sergi için emek veriyorum. İlk olarak tek eserle başladık. Bugün ise 27 esere ulaştık. Sergimizde şu an 20 eser yer alıyor" dedi.

Resme ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını ifade eden Sezer, okul yıllarında yaşadığı bir anısını da paylaştı. Sezer, "Belki öğretmenim beni hatırlamaz ama bir gün resim dersinden kovulmuştum. Bir arkadaşımın resmini yapmıştım. O resim çok beğenilmişti. Öğretmen arkadaşımı takdir ederken ben başka bir sebeple dersten çıkarılmıştım. O günü hiç unutmadım. Resim yapmaya 13 yaşında başladım. Hiç kurs almadım. Evde görsellere bakarak kendimi geliştirdim. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavını kazandım ancak yedek listede kaldığım için Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'nü tercih ettim. Resim ise hayatımda hep hobi olarak devam etti. Sonrasında bu çalışmalar kilimle buluştu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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