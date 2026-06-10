Albüm: Çin'in Hengshui Kentine Özgü Somut Olmayan Kültürel Miras Eserleri, Nesilden Nesile Aktarılıyor

HENGSHUİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Son yıllarda Çin'in Hengshui kentine özgü somut olmayan kültürel miras eserlerinin aktarılması ve tanıtılması için önemli çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında üretilen yaratıcı kültürel ürünler, Hengshui'nin kültürel cazibesini dış pazarlarda temsil etmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua