Albüm: Çin'in Hengshui Kentine Özgü Somut Olmayan Kültürel Miras Eserleri, Nesilden Nesile Aktarılıyor
Çin'in Hengshui kentinde somut olmayan kültürel miras eserlerinin aktarılması ve tanıtılması için yürütülen çalışmalar kapsamında üretilen yaratıcı kültürel ürünler, kentin kültürel cazibesini dış pazarlarda temsil ediyor.
HENGSHUİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Son yıllarda Çin'in Hengshui kentine özgü somut olmayan kültürel miras eserlerinin aktarılması ve tanıtılması için önemli çalışmalar yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında üretilen yaratıcı kültürel ürünler, Hengshui'nin kültürel cazibesini dış pazarlarda temsil etmeye devam ediyor.
Kaynak: Xinhua