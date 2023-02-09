Yaşı 7 ama yüreği kocaman! Deprem yardımlarının içinden çıkan not duygulandırdı

Ülke olarak 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde yardım malzemelerinin içinden çıkan bir not okuyan herkesi duygulandırdı. Tuzla'da yaşayan 7 yaşındaki Muhammet Eymen, oyuncak ayılarını "Sizleri çok seviyorum. Allah yardımcınız olsun. Çok geçmiş olsun. Kardeşim ile size 2 tane oyuncak yolluyorum" yazılı bir mektupla deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde Tuzla'da başlatılan yardım kampanyasında Tuzlalı vatandaşlar tek yürek oldu.

DUYGULANDIRAN MEKTUP

Tuzla Belediyesi tarafından belirlenen toplama merkezlerine getirilen tonlarca yardım malzemesi, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda ayrıştırılarak tırlar vasıtasıyla deprem bölgesine gönderiliyor. Gelen yardım malzemelerinin içinden çıkan bir mektup yürekleri dağladı.

"SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Tuzla'da yaşayan 7 yaşındaki Muhammet Eymen'in depremzede yaşıtlarına gönderdiği mektup ve hediyeler, 24 saat esasına göre gönüllü olarak çalışan Tuzlalılara duygu dolu anlar yaşattı. Muhammet Eymen kendi evinde kullandığı 2 tane oyuncak ayıyı, "Ben İstanbul'dan Muhammet Eymen. 7 yaşındayım. Sizleri çok seviyorum. Allah yardımcınız olsun. Çok geçmiş olsun. Kardeşim ile size 2 tane oyuncak yolluyorum" notuyla Gönül Elleri Çarşısı'na getirdi. Tuzlalı gönüllüler Muhammet Eymen'in hediyesini tıra yükleyerek deprem bölgesine gönderdi.

"GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM ÇOCUKLAR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," İlk geceden bu yana Tuzlalı gençlerin seferberliği takdire şayan. Yardım toplama merkezlerimizde gönüllü olarak gerçekten insanüstü bir çaba sergiliyorlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" dedi.