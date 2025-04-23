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Hekimhan'da 23 Nisan Coşkusu

Hekimhan'da 23 Nisan Coşkusu
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı. Hekimhan Sakarya İlkokulu öğrencileri kortej yürüyüşü gerçekleştirdi ve çeşitli etkinlikler yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, öğrencilere hediyeler dağıttı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çelenk bırakıldı.

Hekimhan Sakarya İlkokulu öğrencilerinin kortej yürüyüşü sonrası çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ise öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
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