Hdp'li Tayip Temel: "Akp ve MHP'nin Topluma Vereceği Bir Söz ve Vaat Kalmamıştır. Tutundukları Tek Şey Polis Gücü ve Yargı Sopasıdır"

HDP'nin 4. Büyük Konferansı öncesinde gerçekleştirdiği bölge konferanslarının Ege, Marmara ve Serhat ayağı bugün yapıldı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "AKP ve MHP'nin topluma vereceği bir söz ve topluma söyleyeceği bir vaat kalmamıştır. Tutundukları tek şey kaba paramiliter güce, polis gücüne dayanmadır, yargıyı sopası haline getirip muhalifleri tasfiye etmedir. Nihayetinde SADAT ve diğer çetelerle gayri meşru yeraltı örgütlerini kurma aşamasına gelmiştir" dedi.

HDP, 4. Büyük Konferansı öncesi yaptığı bölge konferanslarına devam ediyor. Karadeniz ve İç Anadolu'nun ardından bugün "ekoloji ve yeni yaşam" temasıyla Ege, "emek ve ortak mücadele" temasıyla Marmara, "tecrit ve savaş politikaları" temasıyla Serhat Bölge Konferansı yapıldı. Çukurova ve Diyarbakır'la tamamlanacak olan bölge konferanslarının ardından 21-22 Mayıs'ta Kadın Konferansı, 6-7 Haziran'da 4. Büyük Konferansı gerçekleştirilecek.

Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde yapılan Ege Bölge Konferansı'na Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz, Kadın Koordinasyonu Üyesi Bedia Akkaya ve Gençlik Meclisi temsilcileri katıldı.

HDP Bağcılar İlçe Örgütü'nde yapılan Marmara Bölge Konferansı'nda Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz, Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Gençlik Meclisi, İstanbul İl Eş Başkanları, PM üyeleri ile milletvekilleri Musa Piroğlu ve Pero Dündar yer aldı.

Van Urartu Otel'de yapılan Serhat Bölge Konferansı'na da Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Van İl Eş Başkanları, PM Üyesi Bedriye Yorgun, Gençlik Meclisi temsilcileri katıldı.

"BU ŞUURSUZ İKTİDARI BENZERLERİ GİBİ TARİHİN ÇÖP SEPETİNE GÖNDERECEĞİZ"

Marmara Bölge Konferansı'nda konuşan Mahfuz Güleryüz, şunları söyledi:

"Komplolar, kumpaslar, kapatma davası ve saldırılarının nedeni budur ama nafile bir çaba içindedirler. HDP her gün büyüyen, gelişen bu kararlılığıyla ortaya çıkan bir yapı olmaya devam ediyor. Bütün saldırılara rağmen, kumpaslara rağmen teslim alınacak tek bir HDP'linin olmadığını Marmara'dan, İstanbul'dan ifade ediyoruz. Teslim alamayacaksınız, boyun eğdiremeyeceksiniz, vazgeçiremeyeceksiniz. HDP var, çözüm var. Bu şuursuz iktidarı benzerleri gibi tarihin çöp sepetine göndereceğiz."

"FAŞİZM KADINLARIN, KÜRTLERİN, HALKLARIN MÜCADELESİ KARŞISINDA BİR ÇÖKÜŞ YAŞIYOR"

Ege Bölge Konferansında konuşan Özlem Gündüz, şöyle konuştu:

AKP-MHP faşizmini hepimiz birebir yaşıyoruz. Faşizm kadınların, Kürtlerin, halkların mücadelesi karşısında aslında bir çöküş yaşıyor. Direnişimizle faşizmin saldırılarını boşa çıkararak ne kadar güçlü olduğumuzu gördük. Yeni yaşamı inşa etmeye öncülük eden arkadaşlarla bu tartışmalarımızı yapacağız… Partimize yönelik kapatma davası, kumpas davası ve saldırılara en güçlü cevabı vereceği, halklar olarak bir arada olduğumuz partimizde en güçlü cevabı vereceğiz."

"SRİ LANKA'DAN MODEL GETİRSENİZ SONUNUZ SRİ LANKA GİBİ OLUR"

Serhat Bölge Konferansı'nda konuşan Tayip Temel, şöyle konuştu:

"AKP ve MHP'nin topluma vereceği bir söz ve topluma söyleyeceği bir vaat kalmamıştır. Tutundukları tek şey kaba paramiliter güce, polis gücüne dayanmadır, yargıyı sopası haline getirip muhalifleri tasfiye etmedir. Nihayetinde SADAT ve diğer çetelerle gayri meşru yeraltı örgütlerini kurma aşamasına gelmiştir. Hep şunu söyledik. Kendi sorunlarını, Kürt sorununu çözmemiş bir iktidar, adalet ve demokrasi sorununu çözmemiş bir iktidar çürümekten ve çetelerle ittifak yapmaktan kurtulamayacaktır. Çiller iktidarı, Demirel ve Ağar iktidarı ne hale gelmişse Erdoğan da o hale gelmiştir. Faşist iktidarlar baskı ve korkuyla, tehdit ve şantajla, algı operasyonlarıyla ayakta dururlar. Ama Kürt halkı ve Türkiye'de çok önemli ve değerli bir kesim olan Türkiye demokrasi güçleri ile sol ve sosyalist güçler, yani Kürtlerle yoldaşlık eden güçler, bu iktidarı Türkiye siyasetinin çöp sepetine atma düzeyine getirmiştir.

Bu iktidar Kürt halkının özgürlük mücadelesini çökertmek ve tasfiye etmek için Sri Lanka'yı model almıştı. Bugün Sri Lanka'da örnek aldıkları hanedan halk isyanlarıyla sarsılıyor. Bugün Sri Lanka'da halk sarayları basıyor. Bugün Sri Lanka'da kirli ve katliamcı politikalar yürüten faşist iktidar halka teslim olmamak için ülkeyi terk ediyor. Bu sorunu diyalog ve müzakereyle, Kürtlerin liderleriyle, Kürt halkının temsilcileriyle çözmek varken Sri Lanka'dan model getirirseniz sonunuz Sri Lanka gibi olur. Biz konferanslarla, demokrasi buluşmalarıyla yine demokratik ittifakı geliştirerek büyük yürüyüşümüzü ve mücadelemizi büyük zaferle mutlaka taçlandıracağız. Ne işgal girişimleri ne Rojava'yı tehdit ve tasfiye planları ne de HDP'yi kapatma ve boğma siyaseti başarılı olacak, onlar yenilecekler."