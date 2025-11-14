Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çizimine ilişkin dava

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin derginin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Doğan Pehlevan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklar Aslan Özdemir, Cebrail Okçu, Zafer Aknar ile Ali Yavuz'un geldiği duruşmada avukatları da hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Pehlevan, söz konusu karikatürle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edici kastı bulunmadığını, ortak ahlaki değerlere saygılı birisi olduğunu söyledi.

Karikatür okumayı bilen birinin çizimde peygamberleri göremeyeceğini öne süren Pehlevan, çizimindeki karakterlerden birinin günümüz kıyafetleriyle sokakta görülebilecek Musevi veya Yahudi birini temsil ettiğini, Musa peygamberi temsil eden şeylerin ise asa, saç, sakal ve tek parça eski görünümlü kıyafet, taş tabletler olduğunu belirtti.

Çizimindeki karakterin Musa peygamber olmadığını savunan Pehlevan, şöyle devam etti:

"Peygamber efendimizin çizilmeyeceğini de bilen biriyim. Oradaki diğer çizim de İstiklal Caddesi'nde görebileceğimiz Arap asıllı herhangi biridir. 'Peki isimleri neden Musa ve Muhammed?' derseniz, isimleri dışında bakarsanız hiç alakası yok. Belki yanlış yapmış olabilirim ama o an kafamdaki şey en güzel isim Muhammed olduğu için Yahudi toplumunu da temsil eden isim Musa olduğu için kullandım. Konuşmadaki balonda tahrik edici bir unsur yoktur. Kışkırtma değil tam tersi çok ütopik ama gerçek bir barış isteyen bir karikatür bu. Karikatürlerde her zaman ölen insanlar kanatlarıyla göğe yükselirken çizilir. Ben çiziyorum, editörlere, yayın yönetmenine gönderiyorum. 30 yıldır çiziyorum yaklaşık 10 yıldır bu dergideyim."

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Doğan Pehlevan'ın, "üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdiği süre ve suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali" birlikte dikkate alındığında, tutukluluk tedbirinden beklenen faydanın gerçekleştiğini ifade ederek, sanığın tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini de kaldıran mahkeme, sanık Mehmet Tuncay Akgün hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde 26 Haziran'da, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu bir eserin yayımlandığının tespit edilmesi üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Yapılan tespitlerde Leman dergisinin genel yayın yönetmeninin Mehmet Tuncay Akgün, bahse konu eser sahibinin Doğan Pehlevan, sorumlu yazı işleri müdürlerinin Zafer Aknar ve Aslan Özdemir, müessese müdürünün Ali Yavuz ve grafikerin Cebrail Okçu olduğu, Pehlevan, Aknar, Yavuz ve Okçu'nun 30 Haziran ve 1 Temmuz'da, Özdemir'in de 11 Temmuz'da gözaltına alındığı aktarılan iddianamede, Akgün'ün 26 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığı, hakkında sulh ceza hakimliğince yakalama kararı bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, söz konusu karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiğine dikkati çekilerek, sanık Pehlevan'ın sosyal medya hesabından 1 Kasım 2024'te "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır" şeklinde paylaşım yaptığının tespit edilmesine ilişkin hakkında ayrıca "zincirleme suç" hükmünün uygulanmasının istendiği vurgulanıyor.

Sanıklar tarafından sergilenen eylemin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilen iddianamede, anılan suçla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğerinin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kişilerin cezalandırılabileceğinin düzenlendiği bildiriliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına da yer verilen iddianamede, "Soruşturma konusu karikatürde yer alan İslam peygamberi Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın tasvir edildiği karikatürün halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" ifadeleri kullanılıyor.

İddianamede, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayımlanmasının ardından birçok hesap ve grup tarafından yorumlarla paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, bunu müteakip tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde etkiyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydediliyor.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliğince tanzim edilen araştırma raporuna değinilen iddianamede, buna göre tahrik edilen grubun 30 Haziran'da, Beyoğlu ve Bakırköy'de eylem gerçekleştirdikleri, somut olay yönünden kanun maddesindeki suçun şartlarının gerçekleştiği belirtiliyor.

İddianamede, "Eser sahibi, grafiker, genel yayın yönetmeni ve sorumlu müdür pozisyonunda bulunan tüm sanıkların birlikte hareket ettikleri, karikatürün sanık Doğan Pehlevan tarafından çizilmesi akabinde sorumlu müdürler ve genel yayın yönetmeninin onayından geçtiği, grafiker pozisyonunda bulunan sanık Cebrail Okçu tarafından sayfaya yerleştirildiğinin anlaşıldığı, böylelikle sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıklarının ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu olduklarının değerlendirildiği" ifadelerine yer veriliyor.

Yürütülen soruşturma neticesinde emniyet tarafından tanzim edilen araştırma raporları, olay tutanakları, sanık ifadeleri ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların iştirak iradesi içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterince şüphe oluştuğu belirtilen iddianamede, eserin yayımlandığının anlaşılması karşısında "suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi" maddesinin de tatbikinin gerektiği bildiriliyor.

Hapis cezası talebi

İddianamede sanıklardan sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan hakkında ise "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.