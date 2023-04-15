Hayvanseverlerden 'Haybulans' memnuniyeti Bursa'da Haybulanslar candostlar için görev başında Bursa'da sokak hayvanları başta olmak üzere tüm can dostlar artık daha da güvende olacak.

Hayvanseverlerden 'Haybulans' memnuniyeti

Bursa'da Haybulanslar candostlar için görev başında

BURSA - Bursa'da sokak hayvanları başta olmak üzere tüm can dostlar artık daha da güvende olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaralı acil müdahale edilmesi gereken hayvanlar için Haybulans adı verilen tam teşekküllü 3 adet ambulansı hizmete başlatarak hayvanseverlerden tam not aldı.

Hayvanseverlerin yaralı hayvanlara müdahale ve nakli konusundaki sıkıntıları dile getirmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce 'Haybulans' adı verilen nakil ve acil müdahale aracı hizmete alındı.

9 veteriner hekim, 4 veteriner teknikeri ve 12 teknik personel, 3 haybulans ile sahada görev yapmaya başladı. 7161166 numaralı hatta yapılan ihbarlara giden Haybulans ekipleri, yaralı hayvanlara kısa süre içinde müdahale ederek tedavileri için kliniğe getiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Hizmetleri Şube müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2023 yılının ilk 3 aylık periyodunda bin 196 kısırlaştırma, 6 bin tedavi ve 15 bin 240 kilo mama kullanarak besleme yaptı. Geçtiğimiz haftalarda hizmete giren 3 adet Haybulans Bursa'da ilçeler dahil 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Hayvanseverlerden kısa bir zaman olmasına rağmen çok olumlu tepkiler alındığı ve candostlar için 200'e yakın ihbar telefonu geldiği belirtildi.

Öte yandan Bursa'da, sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2022 yılında 3 bin 675 kısırlaştırma ve 19 bin 752 adet tedavi gerçekleştirdi. Yine aynı dönemde kırsalda 66 adet köpek kulübesi ve 79 adet kedi kulübesi yerleştirilip, 60 bin 95 kilogram mama ile besleme yapıldı.

"Sokaktaki dostlarımız bize emanet"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, haybulanslar sayesinde; 7161166 numaraya bildirilen tüm yaralı hayvanlara kısa sürede müdahale edilebileceğini belirterek, "Eğitimli, tecrübeli ve teknik bilgiye sahip personelimizle hizmet verecek bu araçlar Bursamıza yakışacak kalite ve donanıma sahip.15 günlük bir sürecete hayvanseverlerden çok olumlu dönüşler aldık. Haybulans hizmeti ile 164 candostumuza müdahale ettik. Sokaktaki canlarımız da bizlere emanet" diye konuştu.

Hayvanseverlerden tam not

Hayvansever Emre Demir, "Büyükşehir belediyemizin Veteriner işleri müdürlüğünün yapmış olduğu Haybulans hizmeti ile candostlarımıza daha hızlı ve güvende ulaşılıyor. Biz STK'lar olarak candostlarımız için ortak çalışmalar da yürütmekteyiz. Belediyemizin Haybulans hizmeti ile candostlarımıza anında müdahale ve tedavilerini yapması hayvanseverleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Bir başka hayvansever Zeynep Dimidoa, ise "Candostlarımıza yapılan bu hizmet için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kaza anında acil olarak haybulansların müdahale etmesi güzel bir uygulama" diye konuştu. Bir başka hayvansever ise "Ne bir kedi ne bir köpek artık mağdur olmayacak" dedi.

(TÖ-UGR-İHS)