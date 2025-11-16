Hayvansever Kadın ve 30 Kedisi Yangında Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Menemen ilçesinde evinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybeden Şule Çörekçi'nin (52) kurucusu olduğu Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin destekçilerinden Uğurcan Dost, "Hayvanlara gönlünü vermişti. Bütün canlılar onun için çok değerliydi. Sevgisini hiçbir yerde görmedim. Ona, 'Kedilere fısıldayan kadın' derlerdi" dedi.

İlçeye bağlı Mermerli Mahallesi'ndeki Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi'nin evinde dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Daha sonra evin içinde inceleme yapan itfaiye erleri, Çörekçi'nin cansız bedenine rastladı. Ayrıca, Şule Çörekçi'nin evinde beslediği 30 kedinin de yangında öldüğü belirlendi. Yanan evde yapılan incelemenin ardından Çörekçi'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

'HAYVANLAR İÇİN KENDİ SAĞLIĞINI BİLE ERTELEDİ'

Şule Çörekçi ile gönüllü olarak hayvan bakımı yapan Ümran Erdaşölmez, "Onunla gönül bağımız oluşmuştu. Hayvanlar için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Doktora gitmesi gerekirken bile aylardır kendi sağlığını geri plana atıyordu. Akşam yaklaşık bir saat telefonda konuşmuştuk. Sabah ölüm haberini alınca inanamadım. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Derneğin destekçilerinden Uğurcan Dost ise "Hayvanlara gönlünü vermişti. Bütün canlılar onun için çok değerliydi. Sevgisini hiçbir yerde görmedim. Ona 'Kedilere fısıldayan kadın' derlerdi. Toplanma alanına gelmeyince merak edip evine gittik, küle dönmüş evle karşılaştık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemeler sürüyor.