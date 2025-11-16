Haberler

Hayvansever Kadın ve 30 Kedisi Yangında Hayatını Kaybetti

Hayvansever Kadın ve 30 Kedisi Yangında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde, Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi, evinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İZMİR'in Menemen ilçesinde evinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybeden Şule Çörekçi'nin (52) kurucusu olduğu Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin destekçilerinden Uğurcan Dost, "Hayvanlara gönlünü vermişti. Bütün canlılar onun için çok değerliydi. Sevgisini hiçbir yerde görmedim. Ona, 'Kedilere fısıldayan kadın' derlerdi" dedi.

İlçeye bağlı Mermerli Mahallesi'ndeki Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi'nin evinde dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Daha sonra evin içinde inceleme yapan itfaiye erleri, Çörekçi'nin cansız bedenine rastladı. Ayrıca, Şule Çörekçi'nin evinde beslediği 30 kedinin de yangında öldüğü belirlendi. Yanan evde yapılan incelemenin ardından Çörekçi'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

'HAYVANLAR İÇİN KENDİ SAĞLIĞINI BİLE ERTELEDİ'

Şule Çörekçi ile gönüllü olarak hayvan bakımı yapan Ümran Erdaşölmez, "Onunla gönül bağımız oluşmuştu. Hayvanlar için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Doktora gitmesi gerekirken bile aylardır kendi sağlığını geri plana atıyordu. Akşam yaklaşık bir saat telefonda konuşmuştuk. Sabah ölüm haberini alınca inanamadım. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Derneğin destekçilerinden Uğurcan Dost ise "Hayvanlara gönlünü vermişti. Bütün canlılar onun için çok değerliydi. Sevgisini hiçbir yerde görmedim. Ona 'Kedilere fısıldayan kadın' derlerdi. Toplanma alanına gelmeyince merak edip evine gittik, küle dönmüş evle karşılaştık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.