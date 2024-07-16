Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Protesto Edildi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto için TBMM önünde basın açıklaması yaptı. Başarır, "Sabahlara kadar günlerce bu yasaya karşı direneceğiz. Biz tüm muhalefet kurumu olarak bu yasayı direnerek sizlerle 81 ilde, ilçelerde geri çektireceğiz. Bu konuda beraber olacağız" dedi.

'Hayvanları Koruma Kanunu'nu protesto için bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Meclis önünde basın açıklaması yaptı. Hayvanseverlerin de katıldığı açıklamada konuşan Başarır, şunları söyledi:

"Hukukun üstünlüğünde Avrupa'ya bakmayacaksın ama köpek ve kedierin katlinde Hindistan'ı, Suriye'yi örnek vereceksin. Şimdi size söz veriyorum; sabahlara kadar günlerce bu yasaya karşı direneceğiz! Buradan son olarak Türkiye'deki sokaklardaki köpekler sahipsiz, başıboş köpekler değil, o sokağın, o mahallenin bakıp büyüttüğü, göz aşinalığının olduğu, sevdiği o mahallenin bir bireyleri. O yüzden biz tüm muhalefet kurumu olarak bu yasayı direnerek sizlerle 81 ilde, ilçelerde geri çektireceğiz. Bu konuda beraber olacağız, birlikte direneceğiz."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ise şöyle konuştu:

"Afyon milletvekilimiz şu anda hazırlanan yasa tasarısının Tarım Komisyonu'na gelmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürecektir. İçiniz rahat olsun. Her maddenin altına ilk önce önerilerimizi yazacağız. Önergelerden sonra, maddeleştikten sonra hepsine şerhimizi koyacağız.

"Hayvanlarımızı kaybetmiyoruz, vicdanlarımızı kaybediyoruz"

Bu bir yasa tasarısı değilidir. Bu bir katliamdır. Biz bu katliamı kabul ettiğimiz zaman sadece hayvanlarımızı kaybetmiyoruz, vicdanlarımızı kaybediyoruz. Eğer devlet bugün 'öldürmeyi' meşrulaştırırsa yarın insanlar dağda, taşta, çocukların önünde kin duygusuyla hayvanların ölüşünü seyreder ve öldürmeye başlarsa bu bir güç gösterisi haline gelir. Daha sonra güçleri yettiğinde çocukları da, kadınları da öldürmeye başlayacaktır. Bu bir sarmal halinde devam edecektir. Ülkenin, sadece Suriyeliler ile değil, bununla da demogosjik ve sosyolojik yapısını bozacaktır.

"Gerekirse CHP ile birleşiriz"

Gerekirse, sandalyesi en çok olan muhalefet partisi CHP'nin bunu Anayasa'ya taşıma hakkı vardır. Gerekirse biz birleşiriz. Neden? Çünkü hayvanlar siyaset üstüdür. Hayvanlar vicdanlarımızdır. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuracağız. Bu hikaye burada bitmeyecek."

"Biz bedel ödemeyi göze alıp hep beraber mücadele edeceğiz"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün grup toplantısında genel başkanımız bir şey söyledi. Aslında bugün yaşadığımız birçok sorunun çözümü de orada yatıyor. 'Ayağa kalkın, hep beraber mücadele edin' dedi. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte Meclis'te sonuna kadar mücadele ederiz. Ancak maalesef parmak sayısına bakıyor bu mesele ve maalesef onların parmak sayısı bizimkinden daha yüksek. Ne yapılacak? Bugün Öğretmen Meslek Kanunu ekim ayına ertelendi. Bunun anlamı şu; Eğer mücadele ederseniz, meseleyi tüm Türkiye'ye duyurursanız yasayı Meclis'ten geçirmeleri mümkün değil. Burada vicdanı olan herkesi mücadeleye davet ediyoruz. Sokaklar hepimizin. Sokaksa sokak, korkmayın. Ne yapacaklar idam mı edecekler sizi? Hiç korkmayın. Bedel ödemeden bir şey elde edilemiyor. Bu ülke kurulurken bedel ödendi. Biz de bedel ödemeyi göze alıp hep beraber mücadele edeceğiz."