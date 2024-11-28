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Hayırseverler ve Mahalleli İş Birliğiyle Yeniden İnşa Edilen Evliyaoğlu Camisi Faaliyete Geçiyor

Hayırseverler ve Mahalleli İş Birliğiyle Yeniden İnşa Edilen Evliyaoğlu Camisi Faaliyete Geçiyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Malatya'daki Evliyaoğlu Camisi, hayırseverlerin destekleri ve mahallelinin gönüllü çalışmalarıyla yeniden inşa edildi. Camii, yıl sonuna kadar ibadete açılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Malatya'daki Evliyaoğlu Camisi, hayırseverlerin malzeme desteği ve cemaatin gönüllü işçiliğiyle yeniden inşa edildi.

23. dönem Malatya Milletvekili Lütfi Evliyaoğlu tarafından arsası bağışlanarak 1991 yılında merkez Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde inşa edilen cami, cemaatin hizmetine sunuldu. Geride kalan sürece binlerce Müslümanın ibadetine kucak açan cami, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Din görevlisi Mikail Esmeray ve bir grup mahalleli tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında caminin yeniden inşası için harekete geçildi. Bu kapsamda hayırseverlerden inşaat malzemesi desteği alan mahalleli, imece usulüyle camilerini inşaat işçisi gibi çalışarak yeniden hizmete açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaba inşaatı tamamlanan, boya işlerine geçilen caminin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Caminin din görevlisi Mikail Esmeray, AA muhabirine, mahalleliyle ortak hareket ederek haziran ayında derneklerini kurduklarını ve sosyal medyayı kullanarak camiyi inşa etmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Sosyal medya desteğiyle hayırseverlere ulaştıklarını belirten Esmeray, şöyle konuştu:

"Hayırseverlerin kimi tuğla, kimi çimento, kimi demir yardımı yaptı ve işe başladık. Başlangıçta sadece 20 bin lira paramız vardı. Yıkılan lojmanımız, Kur'an kursumuz ve camimizin tekrar inşa edilmesi gerçekten büyük, yüklü bir para gerektiriyordu. Ama çok şükür şu an için camimizin iç ve dış boyası bitti, pencerelerimiz takıldı. Halımız, minber ve mihrabımız kaldı. Lojman ve Kur'an kursumuz da şu anda son aşamada, pencerelerimiz takılıyor. Bir ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz."

Depremden bu yana çadırda namaz kıldıklarını anlatan Esmeray, "Kış yaklaştıkça soğukların korkusu vardı. Hamdolsun bir ay içerisinde sıcak bir ortamda ibadete başlayacağız." dedi.

Diyanet camiasının, din görevlilerinin, mahallelinin, gurbetteki kişilerin desteğini gördüklerini belirten Esmeray, çok zengin olmamasına rağmen camiye destek verenlerle karşılaştıklarını dile getirdi.

İnşaat aşamasında tüm mahallelinin işin arkasında durduğunu ve herkesin elinden geldiğince katkı sağladığını anlatan Esmeray, şöyle devam etti:

"Demir ustalığına hiçbir ücret ödemedik. Kalıba para ödemedik. Bahçelerde hayır sahiplerinin verdiği odunları kestik ve doğrama haline getirip kullandık. Pencerelerimiz maliyetine yapıldı. Boya, mantolama ustalarımız ve diğer işçiliğini tamamen mahalleli olarak biz üstlendik ve inşaatımız bitti. Hiçbir mahalleli beni yarı yolda bırakmadı. Burayı normal şartlarda yaptırmak istesek 7 milyon lirayı aşardı ama camimizi 2 milyon 500 bin lira gibi bir paraya bitirmiş olduk. Diyanet İşleri Başkanlığı da biraz bize yardımda bulundu. Genelde halk, hayır sahipleri tarafından hesabımıza atılıp ya da nakit olarak teslim edilen paralarımız. İşçilikten, ustalıktan çok avantajımız oldu."

Esmeray, mimar Mustafa Doğan ve inşaat mühendisi Davut Adak'ın da caminin inşasında kendilerinden ücret almadığını sözlerine ekledi.

Mahalleli de memnun

Cemaatten Hasan Hüseyin Elmas da kırsaldaki mahallelerinde her kesimden işçi olduğunu belirterek, "İşçiliği mahalleli kendi üstlendi. Şu anda işçilikler çok yüksek, eğer mahalleli bunu üstlenmeseydi burayı yapmak çok zordu." dedi.

Fehmi Karabulut da inşaat aşamasında herkesin gücünce katkı sağladığını belirterek, "Elinden iş gelmeyen traktörüyle yardım etti. Kimi duvar ördü, kimi çatının inşaatına geldi, kimi boyaya geldi. Demirciler, demir işlerine geldi, kasaplarımız yemeği karşıladı. İneği olan süt, peynir, çökelek verdi, işçilerin kahvaltılıklarını karşıladı." diye konuştu.

Mahmut Çatkı da caminin bu duruma imamın desteğiyle geldiğini belirterek, "Hocamız depremde, sıkıntıda bizi terk etmedi, hep yanımızdaydı. Şimdi de gece gündüz bizimle beraber camide çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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