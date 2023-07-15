Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz anısına mapping gösterimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası'nda 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi. Görsel şölen havadan görüntülendi. Haydarpaşa Garı, 15 Temmuz anısına bir mapping gösterisiyle aydınlatıldı. Görsel şölen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anma amacıyla düzenlendi. Gösteri, istasyonun tarihi yapısını kullanarak duvarları aydınlatılarak şehitlerin fotoğrafları gösterildi. Gar'da havayi fişek gösterimi de yapıldı. Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun sembolik önemi ve tarihi değeri, bu etkinliği daha da anlamlı hale getirdi.