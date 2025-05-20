Havza'da Yeni Anaokulu İnşaatı Tamamlandı

Havza'da Yeni Anaokulu İnşaatı Tamamlandı
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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, tamamlanan TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu'nu ziyaret etti. Anaokulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle inşa edildi ve 2025-2026 eğitim döneminde hizmete girmesi bekleniyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat inşası tamamlanan TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü" kapsamında TOBB tarafından 154 ilçede 154 yeni okul binası yapılmasını kapsayan projesi dahilinde Havza'da inşasına başlanan anaokulu inşaatı tamamlandı.

Havza Kaymakamı Ayvat ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz okul binasında incelemelerde bulunarak Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam Ayvat okul binasının modern ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "İlçemizin eğitim kalitesine katkıda bulunacak olan okul binamızın ilçemize kazandırılan TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na, okul binasının kazandırılması ve sonraki süreçlerde büyük emekleri olan Havza TSO Başkanı Sayın Erkan Acar ile yönetimine teşekkür ederim. İnşallah okul binamız 2025 - 2026 eğitim öğretim döneminde kapılarını açacak." dedi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, inşaatın Havza TSO gözetiminde tamamlandığını ifade ederek, "6 derslikli okul inşaatı tamamlandı. İnşallah önümüzdeki eğitim dönemi hizmet vermeye başlayacak. İlçemize bu eğitim yatırımını kazandıran TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Havza 25 Mayıs Anaokulu'nun 2 bin 200 metrekare alanda bin 230 metrekare inşaat alına sahip olduğu 2 katlı ve 6 derslikten oluştuğu belirtildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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