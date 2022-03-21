Havza'da kurulacak kenevir işleme fabrikası çiftçilere tanıtıldı

Havza'da çiftçilere, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) kurulacak kenevir işleme fabrikası tanıtıldı.

Havza Ziraat Odası'ndaki toplantıda konuşan Kaymakam Cengiz Nayman, Havza OSB'de kurulacak tesisin ileriye dönük olarak çok sayıda istihdam sağlayacağını vurguladı.

Nayman, "İnşallah kenevir ekimi bölgemizde arttıkça Havza OSB'de kenevir işleyen fabrika ve tesis sayısı artacak bu da istihdamı artırarak göçü tersine çevirecek. Bizlerin firmamıza güveni tam. Siz değerli üreticilerimizin de desteği ile bölgemizde kenevir ekim alanları artıkça hem üreticimiz, hem sanayicimiz hem de Havza kazanacak. Bizler kenevir ekimi yapacak olan çiftçilerimizin yanındayız." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise kenevirin stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Savuma sanayi, tekstil sanayi, ilaç, kimya ve birçok alanda kullanılan bu ürünün bölgemizde üretilmesi ile Havza OSB'de bu ürüne yönelik yatırımlar da çoğalacaktır. Kenevir çiftçimiz için iyi bir gelir kaynağı. Kenevir ekimi ile ilçemizde ürün yelpazemizin genişlemesi çiftçimizin alternatif ürünlere yönelmesi gelirlerini doğrudan etkileyecektir." diye konuştu.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar da kurulacak tesisin proje aşamasında olduğunu, Havza olarak firmaya ne kadar çok destek olunursa firmanın da Havzalı üreticilere destek olacağını dile getirdi.

Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, kenevir ekiminin bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını anlattı.

Toplantıda firma yetkilileri, çiftçiler ile alım garantili sözleşme imzalanacağını söyledi.

Daha sonra firma yetkilileri Uğur Balkur, Ayhan Yurdagül ve Hasan Sağdan ile Tarım Danışmanı Oğuz Kavuncu tarafından alım garantili sözleşmeli kenevir ekimi ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Balkur, sözleşme imzalayan çiftçilere dekar başı 3 kilogram tohum, 85 kilogram gübre ve 400 liradan 2 sulama avansı verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mahsulü fabrika olarak biz hasat edeceğiz. Çiftçimizden üretilen ürün olan lif amaçlı kenevir sapının kilosunu 3,75 liradan alacağız. Üretim yapmak isteyen çiftçilerimizle pazartesi ve salı günü Havza Ziraat Odasında firmamız arasında sözleşme imzalanacak."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç tarafından kenevir tarımı, kenevir ekiminin toprağa faydaları ve kenevirden elde edilen ürünler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Ladik Akdağ Sulama Birliği Başkanı Ümit Çataloğlu ve çiftçiler katıldı.