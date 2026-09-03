Haberler

Havza'da Kızılay 2 Günde 116 Ünite Kan Topladı

Havza'da Kızılay 2 Günde 116 Ünite Kan Topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay, Havza'da düzenlediği kampanya ile 116 ünite kan bağışı topladı.

Türk Kızılay, Havza'da düzenlediği kampanya ile 116 ünite kan bağışı topladı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı çalışması yapıldı.

Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan kan bağış aracında gönüllülerden 2 gün boyunca 116 ünite kan bağışı alındı.

Yapılan çalışmada ayrıca Kızılay'a kan bağışında bulunanlara termos hediye edilerek Kızılay sodası ve tatlı ikram edildi.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor
Çin'in yeni kozu gökyüzünde! Kanadındaki detay dikkat çekti

Gökyüzünde ilk kez görüntülendi
İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor

İstanbul'da can pazarı! Ekipler zamanla yarışıyor
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti