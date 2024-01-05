Havsa'ya Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Devam Ediyor

Havsa ilçesinde yapılan yeni Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, hükümet konağının inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Hükümet Konağı'nın Havsa'ya çok yakışacağını ifade eden Aksal, "Bir yandan deprem felaketinin yaralarını sararken diğer yandan hemşerilerimize söz verdiğimiz projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Aksal'a ziyaretlerinde Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve partililerde eşlik etti.