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HAVELSAN, APATS 2026'da simülasyon çözümlerini tanıttı

HAVELSAN, APATS 2026'da simülasyon çözümlerini tanıttı
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- Bangkok'ta düzenlenen APATS 2026'ya katılan HAVELSAN, tam uçuş simülatörleri ve uçuş eğitim cihazları başta olmak üzere sivil havacılık alanındaki eğitim ve simülasyon kabiliyetlerini sektör temsilcileriyle buluşturdu

Türkiye'nin savunma ve teknoloji şirketlerinden HAVELSAN, sivil havacılık alanında geliştirdiği eğitim ve simülasyon çözümlerini Asya Pasifik bölgesinin önemli havacılık etkinliklerinden APATS 2026'da tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Asia Pacific Aviation Training Summit (APATS) 2026, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlendi.

Havacılık simülasyonu ve eğitimine odaklanan etkinliğe katılan HAVELSAN, geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle sivil havacılık sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi.

HAVELSAN, hava yolu şirketleri ve pilot eğitim merkezlerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği tam uçuş simülatörleri (full flight simulator) ile farklı seviyelerdeki uçuş eğitim cihazlarını (flight training device) sektör profesyonellerine tanıttı.

Şirketin fuarda sergilediği çözümler, hava yolları, eğitim kuruluşları ve sektör temsilcileri tarafından incelendi.

APATS 2026, HAVELSAN'ın sivil havacılık alanındaki simülasyon ve eğitim kabiliyetlerini uluslararası paydaşlara tanıtması ve sektör temsilcileriyle yeni temaslar kurması açısından da önemli bir buluşma noktası oldu.

Kaynak: AA
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